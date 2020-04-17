Сделка стран ОПЕК+ о сокращении мировой добычи на 9,7 миллиона баррелей в день не впечатлила рынок. С того момента нефтяные котировки опустились более чем на десять процентов, а стоимость сорта WTI достигла самого низкого уровня с начала века.

Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

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