Энергетика
Lenta.ruРоссия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Сделка стран ОПЕК+ о сокращении мировой добычи на 9,7 миллиона баррелей в день не впечатлила рынок. С того момента нефтяные котировки опустились более чем на десять процентов, а стоимость сорта WTI достигла самого низкого уровня с начала века.
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Россия и Саудовская Аравия уверены, что страны ОПЕК + выполнят взятые обязательства
ТАСС16 апреля в 16:19
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
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Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках.
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Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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