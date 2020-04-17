Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Сделка стран ОПЕК+ о сокращении мировой добычи на 9,7 миллиона баррелей в день не впечатлила рынок. С того момента нефтяные котировки опустились более чем на десять процентов, а стоимость сорта WTI достигла самого низкого уровня с начала века.
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Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

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Новак провел переговоры по нефти с министром энергетики Саудовской Аравии

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Что такое длинный уик-энд в Саудовской Аравии

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Китайский производитель электроники Xiaomi представил в Европе свой новый бюджетный смартфон Redmi Note 9S.
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Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
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Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

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