Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Сделка стран ОПЕК+ о сокращении мировой добычи на 9,7 миллиона баррелей в день не впечатлила рынок. С того момента нефтяные котировки опустились более чем на десять процентов, а стоимость сорта WTI достигла самого низкого уровня с начала века.
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