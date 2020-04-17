Энергетика
Lenta.ruРоссия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Сделка стран ОПЕК+ о сокращении мировой добычи на 9,7 миллиона баррелей в день не впечатлила рынок. С того момента нефтяные котировки опустились более чем на десять процентов, а стоимость сорта WTI достигла самого низкого уровня с начала века.
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Минэнерго: РФ и Саудовская Аравия твердо привержены выполнению сделки ОПЕК+
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
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