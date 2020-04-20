Энергетика
Lenta.ruРоссия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
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Комментарии
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Энергетика
Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель
Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 12:29
Технологии
Facebook выпустит приложение для стриминга игр
Компания Facebook выпустит приложение для стриминга игр, которое должно стать конкурентом для стриминговых платформ Youtube и Twitch, сообщает NYT, ссылаясь на руководителя приложения Фиджи Симо.
Телеканал Санкт-Петербург 18:59
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Политика
Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.
РИА Новости 22:17
Общество
СК пообещал пресекать пранки во время дистанционного обучения
Следственный комитет 20 апреля отметил растущее число сообщений о пранках в отношении преподавателей во время дистанционного обучения.
Право.ру 07:20
Общество
Очередной спецрейс вывезет красноярских туристов из Таиланда
В телеграм-канале «Коронавирус: рейсы в РФ» появилась информация об очередном рейсе, который вывезет красноярцев из Таиланда.
Newslab.ru 22:26
Здоровье
В Ульяновской области количество зараженных достигло 187
По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
RuNews24.ru 08:47
Общество
Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $ 10 на подписку в Twitch
Чемпионат вчера в 17:00
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»
Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru 07:25
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Здоровье
В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ 07:58
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Кино
Появился трейлер мини-сериала «Голливуд» о киноиндустрии после войны
Игромания.ру 10:22
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Общество
В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России
Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Экономика
Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке.
Ведомости 17:07
Энергетика
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
Общество
Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России
В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ru 20:31
Киберспорт
Virtus.pro вышли в европейский гранд-финал ESL One Los Angeles Online
Virtus.pro одержали победу над командой OG в финале верхней сетки ESL One Los Angeles Online и вышли в гранд-финал турнира.
Inc-news.ru 18 апреля в 13:11
Экономика
Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных
Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01
Здоровье
В Амурской области выявлено два новых случая коронавируса
В Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
АСН24 вчера в 03:47
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone планируют добавить ивенты в духе Fortnite
Infinity Ward хочет позаимствовать шаблон, по которому делались ивенты для Fortnite, и создать мероприятия для Call of Duty: Warzone.
CyberSport.ru вчера в 05:45
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс 17:20
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34