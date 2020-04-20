Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.

Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти

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