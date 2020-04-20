Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти

Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
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Reuters: Москва и Эр-Рияд продолжают борьбу на рынке нефти

News.ru20:11

СМИ: Россия и Саудовская Аравия продолжают борьбу на рынке нефти

РИА Новости19:41

Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти

Lenta.ru17:16

Эксперт считает, что российской нефти не хватает «гибкости»

Chelindustry.ru12:50
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