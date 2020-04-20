Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.

Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти

Экономика Всплеск жалоб на отказ в кредитных каникулах зафиксировали в России Защитники прав заемщиков фиксируют лавинообразный всплеск жалоб граждан, которые не могут получить кредитные каникулы.

Общество Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. 543

Экономика Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение экспертов Института ВЭБа и официального представителя инфоцентра по коронавирусу Александра Мясникова увеличить финансирование здравоохранения до 10% ВВП. 1

Здоровье Как изменились правила оказания медпомощи по ОМС В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС. 6

Общество Три вывозных рейса из Бангкока в Россию запланированы на 23 и 23 апреля Два рейса из Бангкока в Екатеринбург и Владивосток запланированы на вторник, 22 апреля, еще один самолет 23 апреля вылетит в Красноярск с промежуточной посадкой в Новосибирске.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 3,5K

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,4K

Энергетика Цена на нефть снизилась до доллара Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель. 2,2K

Футбол Совет Серии А принял решение доиграть сезон Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019 / 2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.

Финансы «Ъ» рассказал о новой финансовой модели ВСМ Москва-Петербург Финансовая модель, уточняет "Ъ", включает капитальный грант на 200 млрд рублей, заем из ФНБ в размере 380 млрд рублей и субсидируемый кредит ВЭБ в размере 170 млрд рублей.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска» Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым. 56

Авто Представлен электрический внедорожник Triton Model H Хотя Model H, представленная здесь, не имеет солнечных батарей, Triton надеется интегрировать эту технологию в будущем. 11

Политика Власти США испытывали биологическое оружие на населении Еще с 1950 года власти США проводили испытания биологического оружия. Первая операция была названа «Си-Спрей». 102

Общество Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 53

Космос В направлении Земли летит новая комета В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий. 8

Происшествия В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. 1