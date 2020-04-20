Энергетика
Lenta.ruРоссия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
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Комментарии
Экономика
Всплеск жалоб на отказ в кредитных каникулах зафиксировали в России
Защитники прав заемщиков фиксируют лавинообразный всплеск жалоб граждан, которые не могут получить кредитные каникулы.
Известия 17:13
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
Экономика
Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение экспертов Института ВЭБа и официального представителя инфоцентра по коронавирусу Александра Мясникова увеличить финансирование здравоохранения до 10% ВВП.
РБК 20:10
Здоровье
Как изменились правила оказания медпомощи по ОМС
В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС.
Открытый Нижний 05:35
Экономика
В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей
Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:24
Общество
Три вывозных рейса из Бангкока в Россию запланированы на 23 и 23 апреля
Два рейса из Бангкока в Екатеринбург и Владивосток запланированы на вторник, 22 апреля, еще один самолет 23 апреля вылетит в Красноярск с промежуточной посадкой в Новосибирске.
Mockva.ru 19:24
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с четырьмя таблоидами
Принц Гарри и Меган Маркл прекратили сотрудничество с четырьмя британскими изданиями.
Новый День 03:23
Энергетика
Цена на нефть снизилась до доллара
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
Футбол
Совет Серии А принял решение доиграть сезон
Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019 / 2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.
Soccer.ru 19:25
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Финансы
«Ъ» рассказал о новой финансовой модели ВСМ Москва-Петербург
Финансовая модель, уточняет "Ъ", включает капитальный грант на 200 млрд рублей, заем из ФНБ в размере 380 млрд рублей и субсидируемый кредит ВЭБ в размере 170 млрд рублей.
Интерфакс 19:44
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Авто
Представлен электрический внедорожник Triton Model H
Хотя Model H, представленная здесь, не имеет солнечных батарей, Triton надеется интегрировать эту технологию в будущем.
SpeedMe вчера в 23:22
Политика
Власти США испытывали биологическое оружие на населении
Еще с 1950 года власти США проводили испытания биологического оружия. Первая операция была названа «Си-Спрей».
ToDay News Ufa 12:02
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Космос
Новый модуль МКС «Наука» испытывают в вакуумной камере
18.04.2020 Новый модуль МКС «Наука», который проходит испытания в Центре им. М.В. Хруничева, протестируют в условиях, имитирующих воздействие космического пространства.
Портал Поиск 18 апреля в 08:02
Энергетика
Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
Здоровье
В Хакасии у врача республиканской больницы подтвердили коронавирус
Среди персонала республиканской больницы в Хакасии выявлен заболевший коронавирусом.
ИА Хакасия 03:47
Шоу-бизнес
Джессику Альбу уличили в обмане
Культуромания 14:13
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
Происшествия
В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин
Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Интерфакс 00:45
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Экономика
Холмский морской торговый порт хотят обанкротить
Проблемы никак не хотят оставлять судьбу Холмского морского торгового порта.
Сахалин.Инфо 19:45