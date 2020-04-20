Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти

Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Reuters: Москва и Эр-Рияд продолжают борьбу на рынке нефти

News.ru20:11

Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти

Lenta.ru17:16

Эксперт считает, что российской нефти не хватает «гибкости»

Chelindustry.ru12:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 20:23, Ашберн

Комментарии

Экономика

Всплеск жалоб на отказ в кредитных каникулах зафиксировали в России

Защитники прав заемщиков фиксируют лавинообразный всплеск жалоб граждан, которые не могут получить кредитные каникулы.
Известия 17:13
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
543
Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
505
Экономика

Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение экспертов Института ВЭБа и официального представителя инфоцентра по коронавирусу Александра Мясникова увеличить финансирование здравоохранения до 10% ВВП.
РБК 20:10
1
Здоровье

Как изменились правила оказания медпомощи по ОМС

В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС.
Открытый Нижний 05:35
6
Экономика

В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей

Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:24
2,2K
Общество

Три вывозных рейса из Бангкока в Россию запланированы на 23 и 23 апреля

Два рейса из Бангкока в Екатеринбург и Владивосток запланированы на вторник, 22 апреля, еще один самолет 23 апреля вылетит в Красноярск с промежуточной посадкой в Новосибирске.
Mockva.ru 19:24
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
3,5K
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
719
Происшествия

Во Владикавказе задержаны первые участники акции протеста

REGNUM 07:34
1
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
3,4K
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с четырьмя таблоидами

Принц Гарри и Меган Маркл прекратили сотрудничество с четырьмя британскими изданиями.
Новый День 03:23
5
Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
2,2K
Футбол

Совет Серии А принял решение доиграть сезон

Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019 / 2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.
Soccer.ru 19:25
Финансы

Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
3
Финансы

«Ъ» рассказал о новой финансовой модели ВСМ Москва-Петербург

Финансовая модель, уточняет "Ъ", включает капитальный грант на 200 млрд рублей, заем из ФНБ в размере 380 млрд рублей и субсидируемый кредит ВЭБ в размере 170 млрд рублей.
Интерфакс 19:44
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
56
Авто

Представлен электрический внедорожник Triton Model H

Хотя Model H, представленная здесь, не имеет солнечных батарей, Triton надеется интегрировать эту технологию в будущем.
SpeedMe вчера в 23:22
11
Политика

Власти США испытывали биологическое оружие на населении

Еще с 1950 года власти США проводили испытания биологического оружия. Первая операция была названа «Си-Спрей».
ToDay News Ufa 12:02
102
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,9K
Космос

Новый модуль МКС «Наука» испытывают в вакуумной камере

18.04.2020 Новый модуль МКС «Наука», который проходит испытания в Центре им. М.В. Хруничева, протестируют в условиях, имитирующих воздействие космического пространства.
Портал Поиск 18 апреля в 08:02
5
Энергетика

Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
181
Здоровье

В Хакасии у врача республиканской больницы подтвердили коронавирус

Среди персонала республиканской больницы в Хакасии выявлен заболевший коронавирусом.
ИА Хакасия 03:47
5
Шоу-бизнес

Джессику Альбу уличили в обмане

Культуромания 14:13
2
Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
53
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
8
Происшествия

В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин

Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Интерфакс 00:45
1
Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
8
Экономика

Холмский морской торговый порт хотят обанкротить

Проблемы никак не хотят оставлять судьбу Холмского морского торгового порта.
Сахалин.Инфо 19:45
Авто

Продажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса

Ведомости 14:49
44
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное