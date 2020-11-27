Налог на роскошь: список автомобилей в 2021 году

Налог на автомобили из перечня считают в обычном порядке, но потом перемножают на повышающий коэффициент: 1,1 – для роскошных автомобилей за 3-5 млн. и не старше 3 лет 2 – для машин ценой 5-10 млн. и не старше 5 лет; 3 – для авто стоимостью 10-15 миллионов рублей и не старше 10 лет, а также дороже 15 млн. и не старше 20 лет.