Россия и Саудовская Аравия проведут консультации с ОПЕК+ перед основной встречей
Вице-премьер РФ А. Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц А. бен Сальман проведут 28 ноября 2020 г. неформальные консультации с членами мониторингового комитета ОПЕК+.В источнике
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Александр Новак и саудовский министр энергетики 28 ноября планируют консультации с ОПЕК+
Коммерсантъвчера в 04:14
Россия и Саудовская Аравия проведут консультации с ОПЕК+ перед основной встречей
Neftegaz.ruвчера в 05:45
Источник: мониторинговый комитет ОПЕК+ отложил переговоры о судьбе сделки
Вестник Кавказавчера в 14:30