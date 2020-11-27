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Neftegaz.ru
Neftegaz.ru

Россия и Саудовская Аравия проведут консультации с ОПЕК+ перед основной встречей

Вестник Кавказа
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Neftegaz.ru
ПРАЙМ
OilCapital.ru
ИА Красная Весна
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ФАН
Вице-премьер РФ А. Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц А. бен Сальман проведут 28 ноября 2020 г. неформальные консультации с членами мониторингового комитета ОПЕК+.В источнике
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REGNUM

Онлайн-переговоры ОПЕК+ перенесены

REGNUMвчера в 14:43
Коммерсантъ

Александр Новак и саудовский министр энергетики 28 ноября планируют консультации с ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 04:14
ТАСС

Мониторинг ОПЕК+ перенес на воскресенье переговоры о судьбе сделки в 2021 году

ТАССвчера в 14:18
ФАН

Россия обсудит с ОПЕК+ уровень нефтедобычи на неформальных консультациях

ФАНвчера в 09:15
Neftegaz.ru

Россия и Саудовская Аравия проведут консультации с ОПЕК+ перед основной встречей

Neftegaz.ruвчера в 05:45
ПРАЙМ

Россия планирует провести неформальные консультации с комитетом ОПЕК+

ПРАЙМвчера в 04:20
Вестник Кавказа

Источник: мониторинговый комитет ОПЕК+ отложил переговоры о судьбе сделки

Вестник Кавказавчера в 14:30

Атмосфера ранней Земли была аналогична той, что сегодня наблюдается у Венеры

Дегазация магматического океана на ранней Земле могла создать атмосферу, аналогичную той, что присутствует на современной Венере, то есть богатую углекислым газом и относительно бедную азотом.
Ин-спейс.ру25 ноября в 14:00

Мозговые волны помогают человеку замечать необычное в обыденном

Новое исследование, проведенное нейробиологами Массачусетского технологического института и Бостонского университета, показало, что динамическое взаимодействие различных частот мозговых волн управляет умением мозга выделять новые события и вещи, которые человек замечает на фоне всего остального.
MedTecNews25 ноября в 07:32

ПИФ поставили на «Поток»

Краудфандингу подобрали новый инструмент Краудфандинговая платформа "Поток" создает новый механизм привлечения и вложения средств — через закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ).
Коммерсантъвчера в 17:45

Налог на роскошь: список автомобилей в 2021 году

Налог на автомобили из перечня считают в обычном порядке, но потом перемножают на повышающий коэффициент: 1,1 – для роскошных автомобилей за 3-5 млн. и не старше 3 лет 2 – для машин ценой 5-10 млн. и не старше 5 лет; 3 – для авто стоимостью 10-15 миллионов рублей и не старше 10 лет, а также дороже 15 млн. и не старше 20 лет.
Упрощёнка26 ноября в 06:01

Ректора вуза в Якутии заключили под стражу по делу о превышении полномочий

Ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ), в отношении которого возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, заключили под стражу.
ТАССвчера в 07:23

Ученые впервые проследили за активностью мозга фанатов во время просмотра матчей

Американские нейрофизиологи из Принстонского университета во главе с Джеймсом Энтони на примере наблюдения за человеческим мозгом во время наблюдения за баскетбольной игрой открыли интересную особенность.
Что происходитвчера в 15:29