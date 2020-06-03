Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация.

с чего всё началось

Россия и Саудовская Аравия условились о продлении сделки ОПЕК+, которая действует в мае-июне, на июль, сообщил источник в одной из делегаций. Однако если одна из сторон не будет выполнять свои обязательства, то сделка может развалиться.

Россия и Саудовская Аравия решили продлить сделку ОПЕК+ на июль

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