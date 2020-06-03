Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссия и Саудовская Аравия решили продлить сделку ОПЕК+ на июль

Россия и Саудовская Аравия условились о продлении сделки ОПЕК+, которая действует в мае-июне, на июль, сообщил источник в одной из делегаций. Однако если одна из сторон не будет выполнять свои обязательства, то сделка может развалиться.
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с чего всё началось

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация.
Интерфакс11:53

Подробнее о событии

СМИ узнали о согласии России и Саудовской Аравии продлить сделку ОПЕК+

Татар-информ16:22

Названы страны, не выполнившие обязательства по сделке ОПЕК+

ИА Красная Весна09:46

Россия и Саудовская Аравия решили продлить сделку ОПЕК+ на июль

Московский Комсомолец12:08

СМИ: Встречу ОПЕК+ могут отодвинуть на более поздний срок

Росбалт11:47

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить сделку ОПЕК+ еще и на июль

Финмаркет11:21

Ирак сообщил о приверженности сделке ОПЕК+

РИА Новости10:14

СМИ: Россия и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

Реальное время14:04
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
2,9K
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Здоровье

Эпидемиологический процесс в ряде российских регионов остается тяжелым

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в некоторых регионах России остается напряженным.
Газета.Ru 15:39
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Происшествия

Глава МЧС вылетает в район ЧС в Норильске

Пресс-служба МЧС сообщила, что глава ведомства Евгений Зиничев сейчас вылетает в район ЧС в Норильске, где произошел разлив топлива на ТЭЦ-3.
Московский Комсомолец 13:07
Футбол

«Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выезде

«Айнтрахт» одержал выездную победу над «Вердером» в матче 29-го тура чемпионата Германии.
Sport24.ru 16:26
Общество

В Калининградской области появятся «продуктовые карты» для безработных

В Калининградской области для граждан, потерявших работу из-за коронавируса, ввели продуктовые карточки.
Невские Новости 10:27
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
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Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.
Вести.Ru 15:39
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Футбол

Малафеев объяснил тюремные сроки Мамаева и Кокорина

Экс-заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев полагает, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за участие в драках в центре Москвы в качестве профилактической меры.
ProstoProSport 13:17
Экономика

Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO

Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp (WMG) привлекла $1,925 млрд в ходе IPO, которое стало крупнейшим на рынке с начала года.
Интерфакс 07:16
Интернет

К Google подан иск на $5 млрд за сбор данных пользователей

Во вторник, 2 июня, к Google был подан иск, в котором компания обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни пользователей путем отслеживания их действий в интернете даже в тех случаях, когда они открывают окна в режиме «инкогнито».
Коммерсантъ 07:31
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Общество

В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом

Еще 64 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 16:13
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Транспорт

Глава РЖД осматривает место обрушения моста

Вечерний Мурманск 03:39
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
2
Армия и оружие

Сирия получила вторую партию истребителей МиГ-29 из России

"Сирийская Арабская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технического сотрудничества между нашими странами", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
РИА Новости 16:34
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
2,1K
Общество

Смертность в Санкт-Петербурге в мае выросла на 32%

В Санкт-Петербурге смертность в мае увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Коммерсантъ 15:42
47
Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
1,9K
Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе

Pravda.Ru вчера в 09:03
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Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА

Первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK открылся 3 июня в торговом центре «Тройка» в Москве.
РБК 04:50
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Общество

Аккаунт Рогозина в Twitter передан Роскосмосу

ТАСС 07:34
25
Политика

Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт.
Коммерсантъ 11:12
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Армия и оружие

Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
29
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
469
Общество

Минтруд представил новые правила отпусков

Специалисты Минтруда разработали новые правила отпусков для россиян во время эпидемии коронавируса.
Капитал страны 06:35
Происшествия

В Северной Осетии из-за ливневых дождей в двух районах введен режим ЧС

REGNUM 16:15
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

Evo-rus.com 15:16
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
90
Здоровье

727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье

727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01 июня в 09:10
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. По состоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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