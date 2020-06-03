Россия и Саудовская Аравия согласовали необходимость продления максимального уровня сокращения добычи нефти в ОПЕК+ как минимум на один месяц. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

с чего всё началось

Максимальный уровень сокращения добычи нефти в ОПЕК+ будет продлен как минимум на один месяц. Такое решение приняли представители России и Саудовской Аравии. Как пишет ТАСС, дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на мировом рынке.

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