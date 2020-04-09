с чего всё началось

По данным The Wall Street Journal, Эр-Рияд заявил о готовности сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки от апрельских показателей; Москва — на 2 млн баррелей. Напомним, цены на нефть обрушились до 30 долларов за баррель и ниже в марте этого года, когда сорвалась сделка ОПЕК+.

Общество Полиция работает на всех въездах в Москву Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля. 2,3K

Энергетика Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки. 335

Общество Власти Москвы предупредили о предлагающих цифровые пропуска мошенниках Предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях, кроме того, специальный бот появился в Telegram: мошенники через этот механизм запрашивают номер телефона и персональные данные гражданина, в том числе паспортные. 98

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер. 2,3K

Шоу-бизнес Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии. 621

Политика МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию «На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении. 20

Здоровье Вирусолог Альтштейн рассказал, кто устойчив к коронавирусу Ранее в беседе с ФАН профессор Альтштейн заявил, что для того, чтобы понимать, как развивается ситуация с коронавирусом в России, необходимо проверять на COVID-19 всех людей, у которых диагностирована пневмония.

Происшествия В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет. 59

Общество В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 3

Экономика Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5% Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1K

Общество Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета». 2,6K

Хоккей Сорокин отказался продлевать контракт с ЦСКА и продолжит карьеру в НХЛ Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отказался продлевать контракт с московским клубом и намерен продолжить карьеру в «Нью-Йорк Айлендерс».

Футбол Ганчаренко поблагодарил игроков ЦСКА за снижение зарплат Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко выразил благодарность футболистам команды за то, что они пошли навстречу клубу и согласились на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.