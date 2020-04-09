Энергетика
ФАНРоссия и Саудовская Аравия согласились сократить добычу нефти
По данным The Wall Street Journal, Эр-Рияд заявил о готовности сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки от апрельских показателей; Москва — на 2 млн баррелей. Напомним, цены на нефть обрушились до 30 долларов за баррель и ниже в марте этого года, когда сорвалась сделка ОПЕК+.
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с чего всё началось
В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 4 млн барр. в сутки, а Россия — на 2 млн барр.РБК09 апреля в 10:35
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Россия возьмет на себя самую большую долю снижения добычи нефти от уровня марта
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