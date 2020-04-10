Энергетика

Большая АзияБольшая АзияРоссия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти в равных долях

План сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ предполагает, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти равными квотами - на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей в сутки.
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