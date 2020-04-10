Энергетика
Большая АзияРоссия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти в равных долях
План сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ предполагает, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти равными квотами - на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей в сутки.
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Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
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Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках
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Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
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На будущей неделе выйдет новый эпизод мультсериала «Маша и Медведь».
Inc-news.ru вчера в 14:58
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Пасхальные богослужения в храмах Москвы пройдут без прихожан
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Вечерняя Москва вчера в 17:19
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Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
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Цена нефти Brent и WTI выросла на открытии торгов и перешла к падению
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
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В Кремле рассказали о состоянии здоровья Владимира Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса.
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Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
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Lenta.ru 04:26
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Украина планирует построить на Азовском море базу ВМС за $20 млн
Власти Украины сообщили о планах построить в течение двух лет базу военно-морских сил на Азовском море.
News.ru вчера в 12:02
Экономика
Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости 10 апреля в 08:31
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Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
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Газета.Ru 10:10
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Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
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Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию
Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа вчера в 10:09
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти
Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 29 человек.
АМИТЕЛ 00:42
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Авто
Владельцы новых Corvette негодуют из-за качества отделки
Правда, судя по интернет-форуму Corvette Forum, владельцы новых Corvette негодуют из-за качества отделки салона.
Motor вчера в 11:00
Политика
Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры
Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели трехсторонние переговоры.
РИА Новости 15:16
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости 12:45
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
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Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации
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URA.Ru вчера в 19:26
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В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»
В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
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Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
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ФедералПресс вчера в 07:55
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Динозавр появится в новых выпусках шоу «Маски»
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National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе
Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
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