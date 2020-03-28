Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать138

Подробнее о событии

США препятствуют возвращению сирийских беженцев в свои дома, что грозит катастрофой из-за нарастающей пандемии

Независимая газета04:05

США воспользовались пандемией коронавируса для снабжения сирийских боевиков

Lenta.ru03:44

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

RT на русском03:26

США помогают сирийским боевикам под видом заботы о беженцах

Вести.Ru03:30

Россия и Сирия заявили о планах США передать грузы сирийским боевикам

РИА Новости03:14

Штабы РФ и САР: США под видом гумпомощи сирийским беженцам хотят передать грузы боевикам

Газета.Ru03:09

США обвинили в планах передать грузы боевикам в Сирии под видом гумппомощи

Известия03:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

Газета.Ru 26 марта в 19:41
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Здоровье

Врач не исключил, что от коронавируса могут погибнуть 2 млн украинцев

Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас обвинил власти во лжи — число зараженных коронавирусом в стране «в десятки и сотни раз» больше, чем говорит об этом официальная статистка.
ФАН 06:44
Общество

В России зарегистрировали новую систему выявления коронавируса

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностирования коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса в своем Telegram-канале.
РБК 07:08
Культура

Шоу «Танцы со звездами» возвращается на экраны

Программу запустили после 4-летнего перерыва. Шоу "Танцы со звездами" возвращается в эфир телеканала "Россия-1" после 4-летнего перерыва.
Piter.tv вчера в 04:00
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

Правительство обсуждает ограничения передвижения по России

Москва, 28 марта 2020, 11:19 — REGNUM Правительство РФ из-за ситуации с развитием коронавируса рассматривает возможность ограничить передвижения по России.
REGNUM 04:19
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

RT на русском 05:37
Хоккей

Щербак — о профсоюзе игроков КХЛ: если честно, не знаю, чем занимается эта организация

Нападающий «Трактора» Никита Щербак рассказал о расторжении контракта с омским «Авангардом».
Чемпионат 03:47
Общество

Школы Кубани готовятся к переходу на дистанционное обучение

Стоит отметить, что по вопросам дистанционной формы обучения в школах открыта горячая линия: 8(961)581-90-68.
СочиСтрим вчера в 17:24
Гаджеты

Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля

В семействе настольных процессоров Comet Lake-S будут представлены модели, насчитывающие до десяти ядер и обладающие тактовыми частотами до 5,3 ГГц.
3DNews 26 марта в 16:07
Общество

Эксперт оценил возможность намеренного занесения коронавируса в Китай

Новый тип коронавируса не могли завезти в КНР намеренно, так как он - природно-очаговый и может циркулировать без участия человека, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
РИА Новости 04:26
Здоровье

Рустам Минниханов начал лично проверять больницы из-за коронавируса

Вести Татарстан 05:51
Здоровье

В Саратове подтвержден второй случай заболевания коронавирусом

В Саратовской области 27 марта подтвержден второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Регион 64 вчера в 15:23
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 26 марта в 09:19
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Заразившиеся COVID-19 челябинцы торговали мясом в башкирском Сибае

Инфицированные COVID-19 жители Челябинска занимались торговлей мясом на рынке "Воскресный" в башкирском Сибае, власти Башкирии определяют покупателей.
Интерфакс 05:57
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Происшествия

На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом

Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
REGNUM 06:42
Происшествия

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса

В Челябинской области официально подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции COVID-19.
Урал-пресс-информ 05:57
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

ВОЗ оценила готовность России к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения в России готова к борьбе с новым коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и оставаться дома, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 05:42
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Вести.Ru 04:32
Гаджеты

Apple снижает заказы на компоненты iPhone 11, iPhone 12 откладывается

Как пишет китайский источник со ссылкой на топ-менеджера одного из крупных поставщиков компонентов для iPhone, компания снизила объем заказов комплектующих на 18% по сравнению с прошлым годом.
iXBT.com 05:58
Экономика

Сбербанк назвал основания для кредитных каникул из-за коронавируса

«Основанием для кредитных каникул является пребывание на лечении от коронавируса либо на реабилитации, нахождение на карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения заработной платы, а также потеря работы в результате сокращения, вызванного пандемией COVID-19», — приводит сообщение банка РИА Новости.
RT на русском 05:47
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное