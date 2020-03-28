Коронавирус
RT на русскомРоссия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
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Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Здоровье
Врач не исключил, что от коронавируса могут погибнуть 2 млн украинцев
Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас обвинил власти во лжи — число зараженных коронавирусом в стране «в десятки и сотни раз» больше, чем говорит об этом официальная статистка.
Общество
В России зарегистрировали новую систему выявления коронавируса
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностирования коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса в своем Telegram-канале.
Культура
Шоу «Танцы со звездами» возвращается на экраны
Программу запустили после 4-летнего перерыва. Шоу "Танцы со звездами" возвращается в эфир телеканала "Россия-1" после 4-летнего перерыва.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Правительство обсуждает ограничения передвижения по России
Москва, 28 марта 2020, 11:19 — REGNUM Правительство РФ из-за ситуации с развитием коронавируса рассматривает возможность ограничить передвижения по России.
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
Хоккей
Щербак — о профсоюзе игроков КХЛ: если честно, не знаю, чем занимается эта организация
Нападающий «Трактора» Никита Щербак рассказал о расторжении контракта с омским «Авангардом».
Общество
Школы Кубани готовятся к переходу на дистанционное обучение
Стоит отметить, что по вопросам дистанционной формы обучения в школах открыта горячая линия: 8(961)581-90-68.
Гаджеты
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
В семействе настольных процессоров Comet Lake-S будут представлены модели, насчитывающие до десяти ядер и обладающие тактовыми частотами до 5,3 ГГц.
Общество
Эксперт оценил возможность намеренного занесения коронавируса в Китай
Новый тип коронавируса не могли завезти в КНР намеренно, так как он - природно-очаговый и может циркулировать без участия человека, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
Здоровье
Рустам Минниханов начал лично проверять больницы из-за коронавируса
Здоровье
В Саратове подтвержден второй случай заболевания коронавирусом
В Саратовской области 27 марта подтвержден второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Заразившиеся COVID-19 челябинцы торговали мясом в башкирском Сибае
Инфицированные COVID-19 жители Челябинска занимались торговлей мясом на рынке "Воскресный" в башкирском Сибае, власти Башкирии определяют покупателей.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Происшествия
На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом
Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
Происшествия
В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса
В Челябинской области официально подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Общество
ВОЗ оценила готовность России к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения в России готова к борьбе с новым коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и оставаться дома, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Гаджеты
Apple снижает заказы на компоненты iPhone 11, iPhone 12 откладывается
Как пишет китайский источник со ссылкой на топ-менеджера одного из крупных поставщиков компонентов для iPhone, компания снизила объем заказов комплектующих на 18% по сравнению с прошлым годом.
Экономика
Сбербанк назвал основания для кредитных каникул из-за коронавируса
«Основанием для кредитных каникул является пребывание на лечении от коронавируса либо на реабилитации, нахождение на карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения заработной платы, а также потеря работы в результате сокращения, вызванного пандемией COVID-19», — приводит сообщение банка РИА Новости.
Политика
На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди
На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.