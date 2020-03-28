«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.

Общество На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Энергетика На американском рынке возникли отрицательные цены на нефть На рынке Соединенных Штатов спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ, сообщает Bloomberg.

Политика Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.

Культура В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе Согласно информации, опубликованной в The Guardian, 23 марта появилась информация о том, в каком формате будет показанный документальный проект про Владимира Путина, который называется «Путин: История русского шпиона».

Общество В Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд Число жертв коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего в стране – более 9 тысяч летальных исходов от COVID-19.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Политика Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Политика Путин назвал возможные сроки победы России над коронавирусом Россия сможет победить эпидемию новой коронавирусной инфекции менее чем за три месяца, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

Общество Перечень редких заболеваний расширен правительством На сайте правительства опубликовано постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, расширяющее список редких заболеваний.

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.