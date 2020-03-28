Коронавирус
RT на русскомРоссия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
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В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
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Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева
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Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
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В Москве с помощью видеокамер поймали нарушителя карантина
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Общество
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Политика
Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии
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Общество
Компания OneWeb объявила о банкротстве
Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Экономика
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70 пациентов были выписаны из медицинского центра в Коммунарке за минувшие сутки.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Кино
Что известно о режиссерской версии «Лиги справедливости»
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Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.