Политика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи принят документ, который предписывает прекращение огня в идлибской зоне деэскалации с 6 марта.
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В идлибской зоне деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня

ТАССвчера в 17:05

В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

Lenta.ruвчера в 18:27

В идлибской зоне деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня

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Главные анонсы 6 марта

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Эрдоган: в ночь на 6 марта в Идлибе будет введен режим прекращения огня

Парламентская газетавчера в 12:40
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Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
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RT на русском 04 марта в 14:26
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Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
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МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт

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Серия торнадо, обрушившихся на штат Теннесси в ночь на вторник, привела к гибели 25 человек.
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Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы

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