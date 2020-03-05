Политика

ВедомостиВедомостиРоссия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

По словам Путина, стороны согласовали документ, который должен помочь установить мир в Идлибе. Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
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В Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

Известия18:59

Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

RT на русском16:17

В идлибской зоне деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня

ТАСС17:05

В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

Lenta.ru18:27

Президенты России и Турции договорились не стрелять в Идлибе с 6 марта и признать новую реальность

Коммерсантъ14:10

Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии

РИА Новости12:55

Режим прекращения огня вступил в силу в Сирии

REGNUM17:50
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Футбол

Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает The Telegraph.Форвард хочет поднять свою карьеру на новый уровень, однако сам футболист не желает участвовать в новой перестройке "Тоттенхэма" под управлением Жозе Моуриньо.
Soccer.ru 03:06
Кино

Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью

News.ru 05:55
Авто

Самые интересные премьеры несостоявшегося Женевского автосалона

Автомобильные эксперты рассказали о самых интересных новинках, которые должны были быть представлены на отменённой выставке машин в Женеве.
Car.ru 12:26
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости 04:39
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию

BFM.ru 03:55
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости вчера в 02:42
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:07
Общество

Число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 2,2 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения за сутки зафиксировала 2241 новый случай заражения коронавирусом в мире.
РЕН ТВ 19:03
Футбол

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался от рукопожатия с наставником столичного «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
RT на русском вчера в 14:33
Наука

Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом

МедиаПоток 06:04
Авто

В России появился внедорожник Haval H5

В России 20 апреля стартуют продажи нового паркетника Haval H5. Об этом сообщается в распространенном производителем пресс-релизе.
МонаВиста 11:54
Политика

Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
RT на русском 18:16
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК 19:06
Политика

Опрос показал, что 68% россиян не хотят видеть президентом женщину

Большая часть граждан РФ (69%) были бы рады видеть женщин на таких постах, как глава Минздрава, министр социального обеспечения и глава министерства образования, не хотели бы таких назначений для женщин 20% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс 16:11
Происшествия

На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян

Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, на борту которого идет проверка пассажиров на коронавирус, сообщили в пятницу РИА Новости в компании-операторе судна Princess Cruises.
РИА Новости 17:47
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Кино

В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
МИР 24 16:24
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК 07:51
Политика

Завершились переговоры Путина и Эрдогана

Пресс-служба Кремля сообщает о завершении шестичасовых переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
iReactor 12:22
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru 19:05
Политика

Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.
РБК 06:49
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 08:46
Энергетика

ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Газета.Ru 13:13
Транспорт

Новый мост через Зею построят в Благовещенске

Известия 15:13
Экономика

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
RT на русском вчера в 05:52
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Плюс один +1 07:02
Общество

Минтруду предложили увеличить больничные пособия из-за коронавируса

В России могут увеличить больничное пособие для тех, кого отправили на карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
URA.Ru 18:38
Политика

Госдеп приветствовал договорённости России и Турции по Идлибу

Госдепартамент США заявил, что приветствует достигнутые между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договорённости по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 19:31
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
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