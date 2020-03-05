Политика

ВедомостиВедомостиРоссия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

По словам Путина, стороны согласовали документ, который должен помочь установить мир в Идлибе. Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
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В ООН оценили соглашение Путина и Эрдогана по прекращению огня в Идлибе

РБК19:54

«Достаточно продуктивный и конструктивный итог». Россия и Турция договорились о прекращении огня в Сирии

BFM.ru15:05

Генсек ООН надеется, что договоренность Путина и Эрдогана приведет к примирению в Идлибе

Газета.Ru16:29

В идлибской зоне деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня

ТАСС17:05

В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

Lenta.ru18:27

Главные анонсы 6 марта

Коммерсантъ16:01

Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии

РИА Новости12:55
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Происшествия

В Хабаровском крае под лед провалилась машина с людьми

Российская газета 20:23
Общество

На Пугачеву подали в Суд по интеллектуальным правам

В суд на Пугачеву подала некая Кристине Мартиросян. Возможно, это индивидуальная предпринимательница из Нового Уренгоя.
Право.ру 07:11
Биатлон

Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на Логинова

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в четверг в своем Telegram-канале написал, что Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшая обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020, при обращении в полицию опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РИА Новости 04:35
Культура

Чем закончился сериал «Триггер»

Вокруг ТВ 11:46
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
РИА Новости 13:52
Авто

В феврале российский авторынок вернулся к падению

Комитет автопроизводителей АЕБ опубликовал статистику продаж в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей за февраль 2020 года.
110km.ru 16:31
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan 03 марта в 09:03
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой

Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.
Экспресс газета 08:53
Единоборства

Александр Волков: «Намечается большой бой»

Sports.ru 05:28
Общество

В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию

Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
News.ru 06:05
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Политика

Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины должны подавать воду в Крым для граждан.
Газета.Ru 20:10
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытания США противоракеты SM-3 Block IIA

Ореанда-Новости 15:02
Политика

Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов

Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Мой Брянск 03:10
Авто

В России коронавирус затронет автозаводы

Распространение коронавируса из Китая в Южную Корею и некоторые европейские страны повлияло на российских автопроизводителей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:27
Происшествия

Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
РБК 19:27
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости 16:31
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Спорт

Трехкратный чемпион-паралимпиец Макаров погиб в возрасте 23 лет

На 24-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров.
НТВ 12:12
Происшествия

Жительницу Камчатки, утопившую двух своих детей, отправили под суд

На Камчатке СКР завершил расследование уголовного дела против жительницы Вилючинска, которая в сентябре прошлого года утопила в бухте Крашенинникова двух своих детей.
КамИНФОРМ 16:18
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
RT на русском 05:34
Общество

Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
РИА Новости 18:35
Экономика

PMI в сфере услуг КНР в феврале упал до минимума за 14 лет

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.
ПРАЙМ вчера в 00:22
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
МК-Спорт 06:33
Энергетика

ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти

ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года.
RT на русском 16:53
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Происшествия

На Сахалине депутата подозревают в магазинной краже

На кадрах Иван Жила выходит из магазина, к нему приближаются полицейские, мужчину увозят.
АСТВ 22:21
Общество

Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
РБК 09:01
Общество

Новокузнечане отказываются платить за капремонт

Жители не спешат платить за капремонт.
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