По словам Путина, стороны согласовали документ, который должен помочь установить мир в Идлибе. Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

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