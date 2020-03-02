Политика

ВедомостиВедомостиРоссия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

По словам Путина, стороны согласовали документ, который должен помочь установить мир в Идлибе. Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
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Россия и Турция объявили о начале режима прекращения огня в Идлибе

Газета.Ru14:14

Режим укрощения огня: лидеры РФ и Турции согласовали новый документ

Известия15:11

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

REGNUM12:59

Россия и Турция введут режим прекращения огня в Идлибе в ночь на 6 марта

ТАСС12:54

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

РИА Новости12:30

Лавров назвал три договоренности России и Турции по Идлибу

РБК13:11

Эрдоган рассчитывает договориться с Путиным о прекращении огня в Идлибе

Московский Комсомолец Турция02 марта в 06:23
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Политика

Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле

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Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия

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