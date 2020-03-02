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ВедомостиРоссия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
По словам Путина, стороны согласовали документ, который должен помочь установить мир в Идлибе. Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
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Эрдоган рассчитывает договориться с Путиным о прекращении огня в Идлибе
Московский Комсомолец Турция02 марта в 06:23
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Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле
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Индонезия «бросила вызов» НАСА, проведя испытания новой ракеты
Малоизвестное широкой общественности индонезийское космическое агентство осуществило успешный запуск ракеты-носителя собственного производства с пусковой площадки, расположенной в покрытой редкой растительностью пустоши Восточной Явы.
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Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
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Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
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Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
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Компания General Motors представила модульную платформу, а также батарейную систему для будущих электромобилей.
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Общество
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Сябитова считает, что желание выйти замуж за богатого стало масштабной проблемой российских женщин.
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Матчи, концерты, премьеры. Что уже отменили из-за коронавируса
По всему миру власти отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса: модные показы, выставки, спортивные соревнования под угрозой — даже Олимпиада-2020.
Политика
Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов
Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Шоу-бизнес