Политика
РИА НовостиРоссия и Турция договорились о перемирии в Сирии
Два лидера согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии, его озвучили министры иностранных дел двух стран. Соглашение включает в себя следующие пункты: Путин выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе.
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Авто
General Motors представил платформу для электрокаров
Компания General Motors представила модульную платформу, а также батарейную систему для будущих электромобилей.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Общество
ВЦИОМ: 83% россиян знают о голосовании по поправкам к Конституции
Собственно показатель 83% относится к осведомленности россиян по состоянию на 3 марта, в то время как еще 12 февраля о голосовании знали лишь 78%.
Хоккей
Кучеров забил третий гол в ворота «Монреаля»
Третью шайбу в матче забросил российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Этот год стал для него 32-м в текущем сезоне.
Происшествия
Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии
На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь обнаруженного на Марсе «туннеля»
Ученые и инженеры, обслуживающие орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, при помощи камеры HiRISE впервые заглянули внутрь гигантской ямы, которая была обнаружена на поверхности Марса несколько лет назад.
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Армия и оружие
Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Политика
Сторчак покинул пост замминистра финансов
Заместитель министра финансов Сергей Сторчак покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Футбол
Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо
По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Политика
Сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Энергетика
Силуанов заявил о готовности России к возможному снижению цен на нефть
Министр напомнил, что в среду состоялся мониторинговый комитет ОПЕК+ по вопросу дальнейшей выработки политики в отношении объемов продаж на мировом рынке нефти, договоренностей пока достигнуто не было.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Общество
По данным ВОЗ, за сутки новым коронавирусом заразился 2241 человек
За сутки в мире коронавирусом заразился 2 241 человек, в том числе 143 человека — в Китае.
Экономика
Свердловская область исключена из программы субсидирования горячего питания в школах
О закреплении практики бесплатного питания в начальной школе высказался Владимир Путин во время послания Совету Федерации.
Общество
Названы главные проблемы при продаже Sukhoi Superjet 100
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поправится ради роли
Как сообщают инсайдеры, проект, ради которого Кристина отважилась пойти на такие жертвы, является ничем иным, как новым фильмом режиссера Олега Асадулина «Булки».
Шоу-бизнес
Жена Тарасова рассказала, как они назвали новорожденную дочь
Обо всем ростовчанка Анастасия Костенко написала в Instagram-аккаунте. Она рассказала, что девочку решили назвать Евой.