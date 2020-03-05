Два лидера согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии, его озвучили министры иностранных дел двух стран. Соглашение включает в себя следующие пункты: Путин выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе.

Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии

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