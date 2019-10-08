с чего всё началось

Со стороны России соглашение подписал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, с турецкой — министр казначейства и финансов Берат Албайрак. Соглашение предполагает постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами.

Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте

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