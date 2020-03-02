Политика
RT на русскомРоссия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи принят документ, который предписывает прекращение огня в идлибской зоне деэскалации с 6 марта.
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с чего всё началось
Два лидера согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии, его озвучили министры иностранных дел двух стран. Соглашение включает в себя следующие пункты: Путин выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе.РИА Новости12:55
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Эрдоган рассчитывает договориться с Путиным о прекращении огня в Идлибе
Московский Комсомолец Турция02 марта в 06:23
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
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