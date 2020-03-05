Политика

ВедомостиВедомостиРоссия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

По словам Путина, стороны согласовали документ, который должен помочь установить мир в Идлибе. Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
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Главные анонсы 6 марта

Коммерсантъ16:01

В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

Lenta.ru18:27

В идлибской зоне деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня

ТАСС17:05

Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

RT на русском16:17

В Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

Известия18:59

Эрдоган выбил у Путина отсрочку

Московский Комсомолец14:57

Лавров назвал три договоренности России и Турции по Идлибу

РБК13:11
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Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ

RT на русском 11:42
Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Российская газета 07:30
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Футбол

Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи

Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Чемпионат 16:01
Единоборства

Александр Емельяненко: на зоне был блатным

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своем пребывании в местах лишения свободы.
РИА Новости 10:11
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Спорт день за днем вчера в 12:43
Происшествия

В Омской области завели дело по факту смерти женщины в больнице

В Омской области завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
RT на русском 15:15
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Коммерсантъ 14:53
Кино

Режиссер нового фильма о Бэтмене выложил фотографии бэтмобиля

Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в своем твиттере фотографии бэтмобиля.
Афиша Daily вчера в 18:33
Политика

Путин проводит встречи с главами думских фракций

Президент РФ Владимир Путин проводит встречи с главами думских фракций в Кремле.
Экономика сегодня 16:33
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 00:20
Экономика

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБК 16:00
Общество

В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
FreeNews-Volga 10:36
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК 19:06
Спорт

Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Газета.Ru 11:01
Биатлон

Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии из-за болельщиков

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском городе Холменколлене из-за неподобающего поведения болельщиков, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 18:05
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru 19:05
Политика

Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта «Северный поток-2»

Комсомольская правда 03 марта в 19:00
Общество

АТОР: Коронавирус создал беспрецедентную ситуацию на рынке туризма

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 на туристическом рынке сложилась небывалая ситуация, затронувшая все виды индустрии и категории потребителей.
Давыдов.Индекс 10:10
Политика

Сторчак покинул пост замминистра финансов

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:31
Общество

Скрытый экспорт из России сократился на 13%

По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.
Коммерсантъ 20:49
Происшествия

Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
РБК 19:27
Общество

По данным ВОЗ, за сутки новым коронавирусом заразился 2241 человек

За сутки в мире коронавирусом заразился 2 241 человек, в том числе 143 человека — в Китае.
REGNUM 19:26
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Происшествия

Автомобиль УАЗ провалился под лед с людьми в Хабаровском крае

В Хабаровском крае автомобиль УАЗ провалился под лед вместе с людьми.
Известия 21:08
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
МК-Спорт 06:33
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Общество

Больничные пособия предложили увеличить из-за нового коронавируса

Пособие по временной нетрудоспособности для работников, отправленных на карантин из-за угрозы распространения коронавируса, могут увеличить.
Пятый канал 21:17
Общество

Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:12
Культура

HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Российская газета 14:00
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