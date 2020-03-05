Политика
Lenta.ruПутин и Эрдоган договорились по Сирии
1. Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Москве из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. В общей сложности переговоры продлились 5 часов и 45 минут.
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Переговоры Путина и Эрдогана дали турбизнесу понять, стоит ли бронировать Турцию
Profi.travelвчера в 13:52
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Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Энергетика
Цены на нефть упали на 7% из-за нежелания России сокращать добычу
ОПЕК + не может достичь соглашения, поскольку Россия отказывается от более глубокого сокращения добычи нефти По словам делегатов, ОПЕК + не удалось достичь соглашения, что привело к резкому падению цен на нефть, поскольку Россия отказалась поддержать стремление Саудовской Аравии к более глубокому сокращению добычи.
Футбол
РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»
23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Авто
Новый Volkswagen T6.1 появится в России в марте
Уже в марте в России начнутся продажи моделей Volkswagen Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1. Старт продаж состоится 8 марта.
Кино
Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Космос
НАСА представило самую подробную панораму Марса
Опубликована самая подробная панорама марсианской поверхности, сообщает НАСА.
Общество
Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
Экономика
Эксперт оценил прогноз по рискам дефолта для 38 российских банков
Попадание 38 российских банков в группу дефолтного риска не ударит по банковской сфере в целом.
Технологии
В чипсетах Intel вновь обнаружили неустранимую уязвимость
Специалисты российской ИБ-компании Positive Technologies обнаружили неустранимую уязвимость во всех чипсетах Intel, выпущенных за последние 5 лет.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Политика
Владимир Путин заявил о необходимости сменяемости власти в РФ
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал два президентских срока подряд, указав на необходимость сменяемости власти в стране, передает РИА Новости.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Армия и оружие
В Армении пресечена попытка военной диверсии Азербайджана
Попытка диверсионного проникновения азербайджанских военнослужащих на армянскую боевую позицию, расположенную на северо-восточном направлении, пресечена ВС Армении.
Футбол
Де Брюйне может восстановиться к матчу с «МЮ», Сане не будет в составе
Ранее сообщалось, что де Брюйне может пропустить игру с «МЮ» из-за травмы плеча.
Фигурное катание
Российский фигурист Андрей Мозалев стал чемпионом мира среди юниоров
Российский фигурист Андрей Мозалев стал чемпионом мира среди юниоров. По сумме двух программ спортсмен получил 245,09 балла.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже 5 часов
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом.
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Биатлон
Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира
Футбол
«Марсель» упустил победу над «Амьеном» на 96-й минуте
«Марсель» сыграл вничью с «Амьеном» в матче 28-го тура чемпионата Франции.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Первое требуется для поиска решения проблемы, а второе – для генерации идей. Кофеин влияет только на конвергентное мышление.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Здоровье
Власти Москвы заявили о применении мер из-за вируса к иностранцам
По словам вице-мэра, если иностранцы приезжают в Москву из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на срок более 14 дней, то они должны провести в изоляции две недели.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.