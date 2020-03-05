Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин и Эрдоган договорились по Сирии

1. Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Москве из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. В общей сложности переговоры продлились 5 часов и 45 минут.
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Составили протокол: Россия и Турция договорились о прекращении огня в Идлибе

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РИА Новостивчера в 12:55

Турция и Сирия прекратили боевые действия в Идлибе

Телеканал 360°04:06
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Политика

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Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
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