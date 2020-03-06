Политика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи принят документ, который предписывает прекращение огня в идлибской зоне деэскалации с 6 марта.
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Турция и Россия начали соблюдать режим прекращения огня в Идлибе

Газета.Ru01:55

В ФРГ заявили о готовности к встрече «четверки» по Сирии

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Турция и Сирия прекратили боевые действия в Идлибе

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В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

РБКвчера в 23:33

Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии

РИА Новостивчера в 12:55
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
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В США биржи закрылись резким ростом после «супервторника»

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Штаб: Установлено большинство контактов пятерых пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в Москве

Большая часть контактировавших с пятерыми заболевшими коронавирусом, которые проходят лечение в Москве, уже установлена.
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В Химках загорелось здание школы бокса

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Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной

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В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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Цена на Brent упала ниже $48 за баррель

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Вестник Кавказа 06:14
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Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ назвать его мразью

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Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

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На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
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Публичные тесты Everspace 2 отложили из-за коронавируса

Создатели Everspace 2 объявили о ряде переносов, связанных со вспышкой коронавируса и отменой мартовской GDC 2020.
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Общество

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Авиакомпания "Аэрофлот" временно вносит изменения в расписание полетов в города Китая, Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса из-за коронавируса.
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Политика

Владимир Путин заявил о необходимости сменяемости власти в РФ

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал два президентских срока подряд, указав на необходимость сменяемости власти в стране, передает РИА Новости.
Слово и Дело 11:04
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На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada

По данным издания, хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.
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ЕС проведёт 6 марта срочное заседание, посвящённое России

Вопросы безопасности вынуждают ЕС озаботиться улучшением отношений с Россией, сообщил 5 марта журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Общество

У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак

Российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся основателем «Тинькофф-банка», признался в том, что в октябре 2019 года врачи поставили ему диагноз «острая форма лейкемии».
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Найденные под Рязанью останки передали на экспертизу

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Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса

К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
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Xiaomi Mi 10S получит процессор Snapdragon 865 Plus

В Сети появилась информация о том, что китайская компания Xiaomi готовит к выпуску обновлённую версию флагманского смартфона Xiaomi Mi 10.
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Российская певица упала со сцены и допела песню со сломанной ногой

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Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
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Политика

Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
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Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
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СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

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Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества

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