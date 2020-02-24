Политика
RT на русскомРоссия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу
Россия и Турция готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
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с чего всё началось
Москва и Анкара готовят новую серию консультаций по ситуации в провинции Идлиб (Сирия). Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.ТАСС08:11
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Футбол
«Брэдфорд» разорвал контракт с игроком, которого обвинили в педофилии
Английский "Брэдфорд" разорвал контракт с игроком Тайреллом Робинсоном, которого обвинили в педофилии, сообщает BBC.
Футбол
ФК «Тамбов» вышел в финал Кубка ФНЛ
ФК "Тамбов" победил и вышел в финал Кубка ФНЛ. Там "горожане" встретятся с "Химками".
Наука
Врачи разрабатывают лечение меланомы на основе иммунных клеток
Ученые нашли доказательства того, что миграция иммунных клеток в очаг инфекции не является лишь результатом активации иммунитета.
Общество
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Кино
Опубликован первый трейлер сериала по «Трансформерам»
Netflix опубликовал первый трейлер нового сериала по «Трансформерам».
Политика
CМИ: посол США в России попал в «черный список» Трампа
У администрации президента США Дональда Трампа есть списки лояльных и нелояльных американскому лидеру чиновников, подлежащих увольнению, в которых числится посол США в России Джон Салливан.
Спорт
Украина объяснила свои допинг-скандалы «наследием СССР»
Причиной печального положения с допингом на Украине является тяжелое наследие Советского Союза, заявил глава Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул 24 февраля в интервью изданию tribuna.com.
Политика
Путин исключил изменение фундаментальных прав человека в Конституции
В ходе внесения поправок в Конституцию России президент Путин исключил любые изменения фундаментальных прав человека.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на обвинения Успенской
Себе в заслугу, как журналисту, Собчак ставит, что могла вытащить из Успенской слова и реакции, который та не хотела бы обнародовать.
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Авто
Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung
Российская Arkana базируется на платформе В0. За счет платформы CMF-B новика Samsung XM3 получил опции, которых нет в российском кроссовере.
Общество
Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса, сообщили СМИ
Турция решила в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этом государстве зафиксировали 43 случая заражения коронавирусом, сообщило издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
Происшествия
В Одессе женщина погибла из-за падения дерева
Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Политика
Менее трети украинцев считают новую власть лучше предыдущей
Только 30% опрошенных думают, что новая власть справляется лучше старой. В октябре 2019 года этот показатель равнялся 48%.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Футбол
АПЛ. «Ливерпуль» и «Вест Хэм» объявили составы на матч 27-го тура
В заключительном матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своём поле примет «Вест Хэм».
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Киберспорт
Инсайдер раскрыл возможное название и дату начала бета-теста шутера от Riot Games
Шутер от Riot Games, известный как Project A, может выйти под названием Valorant.
Авто
В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей
По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
Общество
Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили
Футбол
Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Имбула
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что переход в команду конголезского полузащитника Ганелли Имбула — дело времени.
Кино
Вышел трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом
Телеканал HBO выпустил тизер-трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом в главной роли. Премьера картина состоится в конце 25 апреля.