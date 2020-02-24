Москва и Анкара готовят новую серию консультаций по ситуации в провинции Идлиб (Сирия). Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Россия и Турция готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу

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