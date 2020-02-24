Политика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу

Россия и Турция готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
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с чего всё началось

Лавров заявил, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу

Москва и Анкара готовят новую серию консультаций по ситуации в провинции Идлиб (Сирия). Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
ТАСС08:11

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Россия и Турция готовят новые консультации по Идлибу

Российская газета08:50

Лавров заявил, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу

ТАСС08:11

Лавров анонсировал серию консультаций по Сирии между Москвой и Анкарой

ТК Звезда07:36

Лавров сообщил о подготовке серии консультаций по Сирии с Анкарой

РИА Новости08:01

Лавров выразил надежду, что боевики перестанут «хозяйничать» в Идлибе

РЕН ТВ07:56

Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу

RT на русском07:52

Лавров: Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу

Комсомольская правда08:06
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
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Netflix опубликовал первый трейлер нового сериала по «Трансформерам».
Ferra вчера в 13:32
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Газета.Ru 12:58
Спорт

Украина объяснила свои допинг-скандалы «наследием СССР»

Причиной печального положения с допингом на Украине является тяжелое наследие Советского Союза, заявил глава Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул 24 февраля в интервью изданию tribuna.com.
Красная весна 12:55
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Пластический хирург ответил, что реально помогает от целлюлита

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Путин исключил изменение фундаментальных прав человека в Конституции

В ходе внесения поправок в Конституцию России президент Путин исключил любые изменения фундаментальных прав человека.
РЕН ТВ 13:10
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
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Себе в заслугу, как журналисту, Собчак ставит, что могла вытащить из Успенской слова и реакции, который та не хотела бы обнародовать.
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Происшествия

Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии

По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
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Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса, сообщили СМИ

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В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Известия 10:31
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Менее трети украинцев считают новую власть лучше предыдущей

Только 30% опрошенных думают, что новая власть справляется лучше старой. В октябре 2019 года этот показатель равнялся 48%.
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Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru 21 февраля в 23:17
Футбол

АПЛ. «Ливерпуль» и «Вест Хэм» объявили составы на матч 27-го тура

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Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
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Шутер от Riot Games, известный как Project A, может выйти под названием Valorant.
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В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей

По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
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США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
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Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

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Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Имбула

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что переход в команду конголезского полузащитника Ганелли Имбула — дело времени.
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Кино

Вышел трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом

Телеканал HBO выпустил тизер-трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом в главной роли. Премьера картина состоится в конце 25 апреля.
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