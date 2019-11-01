Армия и оружие

РБКРБКРоссия и Турция начали первое совместное патрулирование границы Сирии

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры. Турецкая сторона заявила об окончании военной операции в Сирии, которую начала 9 октября.
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Российские и турецкие военные начали патрулирование на севере Сирии

Фонтанка.Ру06:18

В Сирии организован первый совместный патруль военных России и Турции

Российская газета07:00

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

РЕН ТВ05:22

Россия и Турция приступили к совместному патрулированию на севере Сирии

Евразия Daily06:07

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

ТАСС05:45

Российские военные начали совместное с Турцией патрулирование на севере Сирии

DP.RU06:15

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

РИА Новости05:19
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали

Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 1 ноября.
Известия 05:33
Армия и оружие

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Армия и оружие

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» установят на корвет «Гремящий»

Новую российскую гиперзвуковую морскую ракету «Циркон» примут на вооружение.
Телеканал 360° вчера в 13:14
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Армия и оружие

Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку

Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50
Политика

Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения

Сегодня, в четверг, 31 октября, в Калининградской области прошло заседание президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 12:46
Общество

Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

Вести.Ru 06:10
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 02:01
Политика

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что ей страшно

Отвечая на вопрос, волнуется ли она сейчас перед сольным выступлением, как и раньше, Пугачева заметила, что переживает.
МИР 24 05:40
Экономика

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 30 октября в 06:31
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Происшествия

Торговые ряды горят во Владимирской области

Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
ТАСС 06:03
Транспорт

Первые ночные поезда отправятся из Москвы в Москву

Компания РЖД в пятницу, 1 ноября, запустит первые ночные поезда с кольцевым маршрутом, которые отправятся из Москвы, проедут через несколько близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей и приедут обратно в столицу.
Вечерняя Москва вчера в 18:25
Экономика

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Общество

Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента

Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Шоу-бизнес

Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»

StarHit.ru 04:00
Энергетика

«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе

«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина.
Ведомости 04:06
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Общество

Объявлено, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Наибольшее повышение произойдет в Чечне – на 6,5%. В российской столице тарифы ЖКХ повысят на 5 с лишним процентов.
Национальная служба новостей 30 октября в 10:56
Общество

Вильфанд рассказал о двух новых временах года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о двух новых временах года.
Газета.Ru 06:14
Политика

Захарова заявила о попытках НАТО обострить ситуацию на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.
RT на русском 06:51
Кино

В Сети появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»

Ruposters.ru 06:54
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