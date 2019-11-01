Армия и оружие
РБКРоссия и Турция начали первое совместное патрулирование границы Сирии
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры. Турецкая сторона заявила об окончании военной операции в Сирии, которую начала 9 октября.
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Происшествия
Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали
Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 1 ноября.
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
Армия и оружие
Гиперзвуковые ракеты «Циркон» установят на корвет «Гремящий»
Новую российскую гиперзвуковую морскую ракету «Циркон» примут на вооружение.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Политика
Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения
Сегодня, в четверг, 31 октября, в Калининградской области прошло заседание президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Общество
Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
Политика
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей страшно
Отвечая на вопрос, волнуется ли она сейчас перед сольным выступлением, как и раньше, Пугачева заметила, что переживает.
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Происшествия
Торговые ряды горят во Владимирской области
Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
Транспорт
Первые ночные поезда отправятся из Москвы в Москву
Компания РЖД в пятницу, 1 ноября, запустит первые ночные поезда с кольцевым маршрутом, которые отправятся из Москвы, проедут через несколько близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей и приедут обратно в столицу.
Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Общество
Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента
Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Энергетика
«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе
«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Общество
Объявлено, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году
Наибольшее повышение произойдет в Чечне – на 6,5%. В российской столице тарифы ЖКХ повысят на 5 с лишним процентов.
Общество
Вильфанд рассказал о двух новых временах года
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о двух новых временах года.
Политика
Захарова заявила о попытках НАТО обострить ситуацию на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.
Кино