Армия и оружие
Вестник КавказаРоссия и Турция начали второе патрулирование в Сирии
Второй российско-турецкий патруль в составе 50 человек и восьми бронемашин начал работу в районе границы Сирии и Турции. Такое сообщение распространила пресс-служба Минобороны РФ.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:27, Ашберн
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Свидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора
По данным Reuters, конгрессмены подозревают информатора в связях с Демократической партией, и потому его личность тщательно скрывают.
Росбалт вчера в 00:59
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Блюменкранц из шоу «Дом-2» узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Шоумен и экс-участник шоу "Дом-2" вызвал на детектор лжи бывшую жену.
Дни.ру 06:22
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Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости 12:40
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Киану Ривз вышел в свет с новой пассией
В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.
Независимый публицист 15:44
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«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Вести.Ru 14:51
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Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
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Путин раскритиковал министра высшего образования
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
RT на русском 10:28
Общество
«Аэрофлот» вводит топливный сбор для рейсов на Дальний Восток
«Аэрофлот» вводит топливный сбор на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока, сообщается на сайте авиакомпании.
Коммерсантъ 07:40
Политика
Туск отказался от намерения баллотироваться на пост президента Польши
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире Польского телевидения объявил, что не будет баллотироваться на пост президента Польши на выборах весной 2020 года.
RT на русском 18:16
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
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Сотрудник ГУФСИН в Красноярске окунул заключенного в унитаз
Сотрудник ГУФСИН в Красноярске окунул заключенного головой в унитаз В сети появился ролик, на котором можно различить, как некий силовик окунает мужчину головой в унитаз в «воспитательных» целях.
Russian Deadline 14:14
Армия и оружие
США сочли угрозой для себя борьбу России против террористов
Россия и Китай создают «угрозу» американским устоям, а также используют антитеррористические программы для подрыва роли США, утверждают в Вашингтоне.
Взгляд.ру 15:55
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
РИА Новости 13:20
Здоровье
Присутствие собаки увеличивает продолжительность жизни человека
Мойка78 03 ноября в 22:02
Экономика
ООН: пошлины США на товары КНР нанесли ущерб обеим странам
Конференция ООН по торговле и развитию считает, что дополнительные тарифы на товары из Китая принесли материальные убытки экономикам обеих стран.
ГЛАС.RU 13:03
Общество
Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
ТАСС 10:19
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли.
Piter.tv 00:53
Футбол
Валенсия — Лилль 4:1
«Валенсия» уверенно победила «Лилль» в матче Лиги чемпионов.
Metaratings 16:51
Гаджеты
Представлен странный смартфон Xiaomi Qin AI Assistant Pro
Компания Xiaomi представила смартфон Qin AI Assistant Pro.
Игромания.ру 12:31
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В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Политика
Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне
Экс-президент СССР добавил, что в последнее время европейские политики стали задумываться о негативных последствиях попыток изолировать Россию.
РИА Новости 16:54
Общество
В Росгвардии предложили сбивать дроны боевой техникой
Еще одним аргументом в пользу использования оружия при борьбе с дронами-нарушителями, по словам Борукаева, является факт появления беспилотников, не восприимчивых к техническим средствам противодействия.
Российская газета 11:56
Экономика
«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»
Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
Коммерсантъ 09:39
Политика
США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях
По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Политика
Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.
Известия 15:02
Кино
Новый «Терминатор» неудачно стартовал в американском прокате
Кinomania вчера в 06:35
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35