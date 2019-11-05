Второй российско-турецкий патруль в составе 50 человек и восьми бронемашин начал работу в районе границы Сирии и Турции. Такое сообщение распространила пресс-служба Минобороны РФ.

Россия и Турция начали второе патрулирование в Сирии

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