Армия и оружие
ИзвестияРоссия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии
Российские и турецкие военные начали второе совместное патрулирование района, расположенного к востоку от реки Евфрат на северо-востоке Сирии. Об этом 5 ноября сообщает телеканал NTV. Официальное подтверждение начала патрулирования на данный момент не поступало ни от одной из сторон, отмечает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
7Дней.ру вчера в 13:12
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Футбол
«Ювентус» может быть наказан за раннее начало пресс-конференции
Туринский клуб начал пресс-конференцию за 40 минут до запланированного времени.
Metaratings 15:56
Происшествия
СК опубликовал кадры нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет обнародовал видеокадры произошедшего 31 октября нападения 36-летнего безработного жителя Нарьян-Мара на местный детский сад, где было совершено убийство шестилетнего мальчика.
РБК 03:33
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 16:21
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru 17:31
Происшествия
СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.
РБК 09:01
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия 12:00
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Космос
Исследователи поставили под сомнение теорию о плоской Вселенной
Суть событий 13:08
Шоу-бизнес
Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани
В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.
Вести Подмосковья 12:56
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости вчера в 09:22
Общество
Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса
Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец 18:11
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль вчера в 07:22
Армия и оружие
Зеленский поручил внедрить стандарты НАТО в управление силами обороны
Украинский лидер Владимир Зеленский поставил задачу перед министром обороны страны Андрею Загороднюку до конца года внедрить стандарты НАТО в систему управления силами обороны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.
Радио Sputnik 13:07
Общество
Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков
В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
RT на русском 19:24
Политика
США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях
По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Происшествия
В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек
Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:38
Единоборства
Аманда Нуньес выложила обнаженное фото с чемпионскими поясами
Чемпионка UFC двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала обнаженную фотографию. Вместо одежды на ней чемпионские пояса.
Sports.ru 13:06
Гаджеты
Представлен странный смартфон Xiaomi Qin AI Assistant Pro
Компания Xiaomi представила смартфон Qin AI Assistant Pro.
Игромания.ру 12:31
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Футбол
«Боруссия Д» одержала волевую победу над «Интером» в Лиге чемпионов
В среду дортмундская "Боруссия" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла миланский "Интер" со счетом 3:2.
МК-Спорт 17:08