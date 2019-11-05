Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные начали второе совместное патрулирование района, расположенного к востоку от реки Евфрат на северо-востоке Сирии. Об этом 5 ноября сообщает телеканал NTV. Официальное подтверждение начала патрулирования на данный момент не поступало ни от одной из сторон, отмечает ТАСС.
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