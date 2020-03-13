Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе

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