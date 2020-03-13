Армия и оружие

ТАССТАССРоссия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
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Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе

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Новостной фронт12 марта в 09:39
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