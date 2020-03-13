Армия и оружие
ТАССРоссия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
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«Союзнические» отношения США и Турции не идут на пользу перемирию в Идлибе
Новостной фронт12 марта в 09:39
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Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Музыка
Солист Little Big назвал адом съемки клипа к Евровидению
Здоровье
В Роспотребнадзоре объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа
Роспотребнадзор рассказал о сходствах и различиях нового коронавируса COVID-19 и гриппа.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Шоу-бизнес
Александр Гудков признался, что не раз видел Екатерину Варнаву голой
37-летний юморист и сценарист Александр Гудков признался, что не раз видел свою коллегу по КВН и не только Екатерину Варнаву совершенно голой.
Общество
Молдавия закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Наука
Опухоль мозга у собак стала меньше из-за вируса Зика
Как объяснили ученые, в итоге размер опухоли стал меньше.
Фигурное катание
В новом номере Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды
Общество
СМИ: Яценюка в маске под руки доставили в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в медицинскую клинику "Борис" в Киеве. Об этом сообщил "Обозреватель".
Политика
КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
Космос
Древняя сверхмассивная черная дыра направлена прямо на Землю
Недавно обнаруженная сверхмассивная черная дыра выглядит как самая старая и самая далекая среди тех, с которыми сталкивались астрономы.
Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Музыка
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
Армия и оружие
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
Кино
Отменили премьеру фильма «Мулан» из-за коронавируса
«Мулан» пополнил список фильмов, выход которых отложен в связи с пандемией коронавируса: «Форсаж 9», «Тихое место», очередной эпизод Бондианы и других.
Футбол
Одноклубник Черышева Гарай сдал положительный тест на коронавирус
Футболист испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай на своей странице в Instagram сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото
Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Культура
Кузбассовцы выступили в программе Comedy Баттл на ТНТ
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Футбол
Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы, сообщает Marca.
Технологии
Как коронавирус повлияет на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X
Аналитическая компания DFC Intelligence заявила, что выход игровых приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X может быть отложена до 2021 года из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Армия и оружие
Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии
Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Кино
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном остановили из-за коронавируса
Съемки нового фильма о Бэтмене, главная роль в котором досталась Роберту Паттинсону, стартовали в начале года в британском Лондоне.
Происшествия
На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Футбол
«Сочи» и «Краснодар» назвали стартовые составы
Тренерский штаб «Сочи» во главе с Владимиром Федотовым назвал стартовый состав на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
Авто
Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды
Как сообщает издаие «За Рулем», любая силовая установка требует периодического «прожига», то есть езды на высокой скорости с повышенными оборотами.