Политика
Московский КомсомолецРоссия и Турция обсуждают контракт по самолетам SSJ-100 и МС-21
Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что компания ведет переговоры с турецкими партнерами о возможных поставках лайнеров Sukhoi Superjet и МС-21.
Читать в источнике
Оценить15
Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет.
— Денис Мантуров, российский политикТелеканал 360° 09:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:33, Ашберн
Музыка
Полина Гагарина поймала Дмитрия Нагиева на развязном поведении
Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве локализовали
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
Футбол
Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Экономика
Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Авто
Tesla презентовала новый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Авто
В Москве представили новый Toyota RAV4
Компания Toyota представила в Москве новое поколение RAV4.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приёму антибиотиков
Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) озвучили рекомендации по правилам приёма антибиотиков.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Хоккей
«Авангард» дома уступил минскому «Динамо»
Политика
Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ на Украине
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал работу миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине.
Кино
В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
Авто
Kia Seltos получит вседорожную версию X-Line
Концептуальные вседорожные версии Kia Seltos назвали X-Line Trail Attack и X-Line Urban.
Шоу-бизнес
Шура покупает квартиру в центре Москвы за 40 миллионов рублей
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Гаджеты
Не Galaxy S11: Samsung готовит «ядерное оружие»
Инсайдер уверен, что этот смартфон станет настоящим хитом и посоветовал не торопить его, а дождаться подробностей о «ядерном оружии» компании Samsung.
Космос
Nature (Великобритания): как два непрошеных гостя из межзвездного пространства переворачивают астрономию с ног на голову (Nature)
Количество цианида и воды, выбрасываемое кометой, не вызывает удивления, так как оно не сильно отличается от того, что астрономы наблюдали в других космических объектах.
Общество
Дуров извинился за вчерашний сбой в работе Telegram
Культура
Российского участника детского Евровидения выпишут из больницы
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Футбол
Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020
Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Общество
Минтранс усомнился в возобновлении чартеров с Египтом в 2019 году
РФ приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения самолета «Когалымавиа», выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург.
Происшествия
На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход
Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в подземный переход на востоке Москвы.