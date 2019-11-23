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Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что компания ведет переговоры с турецкими партнерами о возможных поставках лайнеров Sukhoi Superjet и МС-21.

Россия и Турция обсуждают контракт по самолетам SSJ-100 и МС-21

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