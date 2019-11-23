Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссия и Турция обсуждают контракт по самолетам SSJ-100 и МС-21

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что компания ведет переговоры с турецкими партнерами о возможных поставках лайнеров Sukhoi Superjet и МС-21.
Читать в источнике
Комментировать14
Денис Мантуров
Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет.
— Денис Мантуров, российский политикТелеканал 360° 09:48

Подробнее о событии

ОАК заявила о переговорах с Турцией о поставках самолетов SSJ-100 и МС-21

Интерфакс06:15

Россия и Турция обсуждают контракт по самолетам SSJ-100 и МС-21

Московский Комсомолец06:16

Две страны заинтересовались SSJ-100

Lenta.ru07:01

ОАК провела переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолетов

Известия08:09

Россия провела переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолетов

РЕН ТВ08:47

Россия обсуждает поставки самолетов с Норвегией и Турцией

Вести.Ru07:17

Россия обсуждает с Норвегией поставки SSJ-100

Российская газета08:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:33, Ашберн
Музыка

Полина Гагарина поймала Дмитрия Нагиева на развязном поведении

Телепрограмма вчера в 16:19
Происшествия

Пожар в жилом доме в Королеве локализовали

Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
ТАСС 15:58
Футбол

Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

RT на русском 13:26
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
Экономика

Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Газета.Ru 21 ноября в 05:42
Авто

Tesla презентовала новый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:26
Фигурное катание

Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК 06:07
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости 12:43
Общество

Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Газета.Ru 11:32
Авто

В Москве представили новый Toyota RAV4

Компания Toyota представила в Москве новое поколение RAV4.
Российская газета 20 ноября в 11:28
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приёму антибиотиков

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) озвучили рекомендации по правилам приёма антибиотиков.
Expert.ru вчера в 12:00
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК 15:40
Политика

Путин поблагодарил ЕР за деятельную поддержку и содержательную работу

РИА Новости 06:44
Хоккей

«Авангард» дома уступил минскому «Динамо»

Советский спорт 12:42
Политика

Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ на Украине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал работу миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине.
RT на русском 15:04
Кино

В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»

Piter.tv 14:57
Авто

Kia Seltos получит вседорожную версию X-Line

Концептуальные вседорожные версии Kia Seltos назвали X-Line Trail Attack и X-Line Urban.
110km.ru 21 ноября в 07:26
Шоу-бизнес

Шура покупает квартиру в центре Москвы за 40 миллионов рублей

Вокруг ТВ вчера в 07:27
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Гаджеты

Не Galaxy S11: Samsung готовит «ядерное оружие»

Инсайдер уверен, что этот смартфон станет настоящим хитом и посоветовал не торопить его, а дождаться подробностей о «ядерном оружии» компании Samsung.
Вечерний курьер 04:35
Космос

Nature (Великобритания): как два непрошеных гостя из межзвездного пространства переворачивают астрономию с ног на голову (Nature)

Количество цианида и воды, выбрасываемое кометой, не вызывает удивления, так как оно не сильно отличается от того, что астрономы наблюдали в других космических объектах.
ИноСМИ вчера в 21:04
Общество

Дуров извинился за вчерашний сбой в работе Telegram

Интерфакс 12:54
Культура

Российского участника детского Евровидения выпишут из больницы

Вечерняя Москва 21 ноября в 09:53
Кино

В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

RuNews24.ru 21 ноября в 09:55
Футбол

Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020

Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией.
Телеканал 360° вчера в 07:21
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ

В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
RT на русском 14:23
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
КП - Новосибирск вчера в 09:05
Общество

Минтранс усомнился в возобновлении чартеров с Египтом в 2019 году

РФ приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения самолета «Когалымавиа», выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург.
Известия 10:41
Происшествия

На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход

Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в подземный переход на востоке Москвы.
ТАСС 15:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное