Стороны договорились прекратить огонь в зоне боевых действий в Идлибе с полуночи, создать коридор безопасности вдоль трассы М-4, а также возобновить совместное патрулирование. В Москве 5 марта прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Россия и Турция объявили о начале режима прекращения огня в Идлибе

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