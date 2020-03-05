Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия и Турция объявили о начале режима прекращения огня в Идлибе

Стороны договорились прекратить огонь в зоне боевых действий в Идлибе с полуночи, создать коридор безопасности вдоль трассы М-4, а также возобновить совместное патрулирование. В Москве 5 марта прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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