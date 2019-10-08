с чего всё началось

Основной целью в Минфине назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.

Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах

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