Экономика
RT на русскомРоссия и Турция подписали соглашение о расчётах в национальных валютах
Россия и Турция подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах. В документе говорится об использовании лиры и рубля при сделках между двумя странами, а также о подключении турецких банков к Системе передачи финансовых сообщений — российскому аналогу SWIFT.
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с чего всё началось
Москва считает основными целями соглашения увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры в финансовых операциях между странами, а также создание инфраструктуры и повышение привлекательности нацвалют для бизнеса, говорится на официальном сайте российского Минфина.News.ru08:49
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Космос
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Общество
В Москве открыли стационар детского хосписа «Дом с маяком»
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Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
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Происшествия
На Украине взяли под стражу бывшего нардепа Пашинского
Общество
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Происшествия
Установлены личности четырех погибших в ДТП в Шекснинском районе
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Игры
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Единоборства
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Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Политика
В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
Спорт