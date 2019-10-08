Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Турция подписали соглашение о расчётах в национальных валютах

Россия и Турция подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах. В документе говорится об использовании лиры и рубля при сделках между двумя странами, а также о подключении турецких банков к Системе передачи финансовых сообщений — российскому аналогу SWIFT.
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с чего всё началось
Москва считает основными целями соглашения увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры в финансовых операциях между странами, а также создание инфраструктуры и повышение привлекательности нацвалют для бизнеса, говорится на официальном сайте
 российского Минфина.
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