Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах

Министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах. Об этом сообщила пресс-служба российского Минфина.
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с чего всё началось
Москва считает основными целями соглашения увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры в финансовых операциях между странами, а также создание инфраструктуры и повышение привлекательности нацвалют для бизнеса, говорится на официальном сайте
 российского Минфина.
News.ru08:49

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Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах

Комсомольская правда08:49

Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в нацвалютах

Газета.Ru08:37

Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах

РЕН ТВ08:43

Россия договорилась об использовании карт «Мир» в Турции

Взгляд.ру08:39

Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах

RT на русском08:44

РФ и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в нацвалютах

ПРАЙМ08:27

Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах

РИА Новости08:27
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Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Газета.Ru 08:39
Единоборства

Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
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Политика

Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Российская газета вчера в 20:37
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Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

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РИА Новости 06:56
Происшествия

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
ТАСС 09:02
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Происшествия

После стрельбы на рынке в Новосибирске возбудили два уголовных дела

Два уголовных дела возбуждены по факту конфликта на Хилокском рынке в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
ТАСС 06:56
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Космос

На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников

Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Дни24 05:02
Политика

Директором ФСИН стал Александр Калашников

Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Общество

Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива

Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.
Lenta.ru 09:17
Политика

Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе

Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.
Газета.Ru 06:14
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева

Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 18:29
Общество

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Известия 09:10
Общество

Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех

В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Гаджеты

Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов

Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Армия и оружие

Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска

Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Футбол

Месси могут запретить въезд в Великобританию после Brexit

Аргентинский футболист Лионель Месси может быть лишен права въезда в Великобританию после выхода страны из Евросоюза.
Pravda.Ru вчера в 06:56
Наука

Ученые выяснили, что рыбы могут быть хорошими родителями

Вечерний курьер вчера в 04:57
Финансы

ВТБ больше не принимает вклады в евро

Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Коммерсантъ 07:31
Политика

МИД Украины интерпретировал цели Киева в Донбассе

Другие сценарии предполагают затягивание боевых действий или отказ от Донбасса, считает Пристайко.
Российская газета 02:00
Авто

Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace

Японская автомобильная компания Toyota представила новую модель Granace.
Дни24 08:50
Единоборства

Соперник Усика попался на допинге перед боем

Life.ru 04:34
Политика

ВСУ отказались от отвода войск из Донбасса

Дума ТВ вчера в 05:44
Экономика

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Армия и оружие

Российским Су-57 нашли нового покупателя

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Происшествия

Расчлененная в Чите девушка работала в стриптиз-клубе

РЕН ТВ 06 октября в 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
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