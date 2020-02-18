Политика
ТАССРоссия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе
Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе. Об этом заявил во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в президентском дворце.
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Посол России в Турции Алексей Ерхов: я смотрю на будущее с оптимизмом
Sputnik Абхазия16 февраля в 10:21
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Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Путин уволил Суркова с должности своего помощника
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Политика
В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Экономика
Суд отказал ЦБ в аресте активов экс-руководителей Минбанка
ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, и на средства на счетах банка 19 ответчиков, включая бенефициара банка Абубакара Арсамакова, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет фильм о подвиге советского летчика
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Шоу-бизнес
У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок
Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко заявил о желании стать кочегаром
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, заявил о своем желании освоить в колонии профессию кочегара подобно Виктору Цою, сообщает «РИА Новости».
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Армия и оружие
В России могут полностью отменить военный призыв
Россия со временем может полностью перейти на контрактную основу в армии. Таким образом, в стране исчезнет понятие «срочная служба».
Биатлон
Олимпийский чемпион из Норвегии извинился за нападки на Логинова
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе в эфире «Матч ТВ» извинился за критику в адрес россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
Футбол
Марио Фернандес надеется отыграть 11 очков отставания от «Зенита»
Полузащитник столичного ЦСКА Марио Фернандес заявил о том, что его команда хочет отыграть 11 очков отставания в турнирной таблице чемпионата России от петербургского "Зенита".
Общество
На Украине запретили фильм с Зеленским
Гаджеты
Xiaomi и Huawei согласились ставить российские приложения
Представитель китайской компании заметил, что Xiaomi давно отработана практика предустановки приложений от локальных разработчиков.
Шоу-бизнес
Племянник королевы Елизаветы II объявил о разводе
В семье королевы Великобритании продолжается череда разводов: после того, как расставаться с женой собрался ее внук Питер Филлипс, о расторжении брака объявил и племянник Елизаветы II - сын ее младшей сестры принцессы Маргарет.
Политика
Аваков предложил записать в коллаборанты жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за принятие на Украине закона о коллаборантах, который позволит оградить от репрессий жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Авто
АвтоВАЗ запустил новый испытательный трек
Пресс-служба компании сообщила, что на днях был открыт новый испытательный трек для автомобилей Lada, котоый заменит уличный полигон.