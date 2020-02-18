Политика

ТАССТАССРоссия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе

Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе. Об этом заявил во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в президентском дворце.
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Турция и РФ договорились продолжать переговоры по урегулированию в Сирии

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МИД РФ: Россия и Турция подтвердили договоренности по Сирии

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Делегации России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

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Посол России в Турции Алексей Ерхов: я смотрю на будущее с оптимизмом

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Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
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Экономика

Суд отказал ЦБ в аресте активов экс-руководителей Минбанка

ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, и на средства на счетах банка 19 ответчиков, включая бенефициара банка Абубакара Арсамакова, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Коммерсантъ 08:34
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Тимур Бекмамбетов снимет фильм о подвиге советского летчика

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В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
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В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
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У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок

Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.
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У Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт

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Экс-полковник Захарченко заявил о желании стать кочегаром

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, заявил о своем желании освоить в колонии профессию кочегара подобно Виктору Цою, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:34
Политика

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
РИА Новости 10:55
Армия и оружие

В России могут полностью отменить военный призыв

Россия со временем может полностью перейти на контрактную основу в армии. Таким образом, в стране исчезнет понятие «срочная служба».
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Биатлон

Олимпийский чемпион из Норвегии извинился за нападки на Логинова

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе в эфире «Матч ТВ» извинился за критику в адрес россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Lenta.ru 10:30
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Объявлен состав сборной России на женскую эстафету на ЧМ по биатлону

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В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

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Полузащитник столичного ЦСКА Марио Фернандес заявил о том, что его команда хочет отыграть 11 очков отставания в турнирной таблице чемпионата России от петербургского "Зенита".
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На Украине запретили фильм с Зеленским

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Гибель автора саундтреков к «Бригаде» попала на видео

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Представитель китайской компании заметил, что Xiaomi давно отработана практика предустановки приложений от локальных разработчиков.
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Племянник королевы Елизаветы II объявил о разводе

В семье королевы Великобритании продолжается череда разводов: после того, как расставаться с женой собрался ее внук Питер Филлипс, о расторжении брака объявил и племянник Елизаветы II - сын ее младшей сестры принцессы Маргарет.
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Аваков предложил записать в коллаборанты жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за принятие на Украине закона о коллаборантах, который позволит оградить от репрессий жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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