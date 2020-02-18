Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе. Об этом заявил во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в президентском дворце.

Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе

Армия и оружие В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Армия и оружие ЛНР начала наступление в Донбассе Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.

Политика В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.

Политика В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

Экономика Суд отказал ЦБ в аресте активов экс-руководителей Минбанка ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, и на средства на счетах банка 19 ответчиков, включая бенефициара банка Абубакара Арсамакова, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.

Шоу-бизнес У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.

Происшествия Экс-полковник Захарченко заявил о желании стать кочегаром Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, заявил о своем желании освоить в колонии профессию кочегара подобно Виктору Цою, сообщает «РИА Новости».

Политика США ввели санкции против подразделения «Роснефти» США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.

Биатлон Олимпийский чемпион из Норвегии извинился за нападки на Логинова Норвежский биатлонист Йоханнес Бе в эфире «Матч ТВ» извинился за критику в адрес россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Футбол Марио Фернандес надеется отыграть 11 очков отставания от «Зенита» Полузащитник столичного ЦСКА Марио Фернандес заявил о том, что его команда хочет отыграть 11 очков отставания в турнирной таблице чемпионата России от петербургского "Зенита".

Шоу-бизнес Племянник королевы Елизаветы II объявил о разводе В семье королевы Великобритании продолжается череда разводов: после того, как расставаться с женой собрался ее внук Питер Филлипс, о расторжении брака объявил и племянник Елизаветы II - сын ее младшей сестры принцессы Маргарет.

Политика Аваков предложил записать в коллаборанты жителей Донбасса Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за принятие на Украине закона о коллаборантах, который позволит оградить от репрессий жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.