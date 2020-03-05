Политика
ТАССРоссия и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии
Москва и Анкара отмечают решимость уничтожить все террористические группировки, угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана какими-либо предлогами. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
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Путин и Эрдоган подтвердили приверженность целостности Сирии и борьбе с терроризмом
ИА Новороссиявчера в 13:19
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Наука
Противотоксинные «губки» были обнаружены в клетках человека
Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Энергетика
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«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн», — сказал Ахмедов.
Армия и оружие
В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Здоровье
Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы
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В ДТП в Липецкой области погибли три человека
Все погибшие были пассажирами в легковом автомобиле, водители грузовика и Lada Largus пострадали.
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Украина продала «дочку» российского ВЭБ, нарушив запрет суда
На Украине в ходе аукциона были проданы акции «Проминвестбанка» - украинской «дочки» ВЭБ.
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
Опубликованы снимки кладбища лома МиГ-21
«Списанные истребители-перехватчики МиГ-21 и учебно-тренировочные самолеты L-39 ВВС [Военно-воздушных сил] Вьетнама ждут утилизации на запчасти в складском помещении по периметру авиабазы Дананг», — говорится в сообщении.
Политика
Зеленский: Украина передала список из 200 человек для будущего обмена
Украинские власти составили список из 200 человек, которые должны вернуться на родину в рамках обмена.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Политика
Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами
Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Биатлон
Адвокат Родченкова назвал обвинения российских биатлонисток безумными
Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал информацию представителя российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей его клиента на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Армия и оружие
Военные США пожаловались на кабанов, рвущих секретные кабели в Польше
Политика
Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Здоровье
Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок
Румянцев сообщил, что сейчас при пересмотре материала, полученного из регионов, в центре выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение.
Политика
Лидеры Сербии и непризнанного Косова встретились в Белом доме
В своем микроблоге лидер непризнанного образования сообщил, что «только что завершилась встреча с президентом Сербии в Белом доме по приглашению Ричарда Гренелла», спецпосланника США по диалогу Белграда и Приштины, и помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.
Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Общество
В Петербурге студента-итальянца проверяют на коронавирус
В настоящее время общежитие, где проживал иностранный студент, находится в обсервации в рамках карантинных мероприятий.
Общество
Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса
По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Гаджеты
Компания Realme презентовала смартфоны моделей 6 и 6 Pro
Спорт
Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Макаров
Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Александр Макаров.
Гаджеты
«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.