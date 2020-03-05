Москва и Анкара отмечают решимость уничтожить все террористические группировки, угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана какими-либо предлогами. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

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Политика Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Армия и оружие Опубликованы снимки кладбища лома МиГ-21 «Списанные истребители-перехватчики МиГ-21 и учебно-тренировочные самолеты L-39 ВВС [Военно-воздушных сил] Вьетнама ждут утилизации на запчасти в складском помещении по периметру авиабазы Дананг», — говорится в сообщении.

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