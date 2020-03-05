Политика
ТАССРоссия и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии
Москва и Анкара отмечают решимость уничтожить все террористические группировки, угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана какими-либо предлогами. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
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Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию на встрече с главами фракций Госдумы.
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Американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что готов сразиться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором за 600 млн долларов.
Здоровье
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Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
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Путин: фейковые сообщения о коронавирусе вбрасывают из-за границы
Вброс фейковых сообщений о масштабном распространении коронавируса в России организован из-за границы, заявил Владимир Путин 4 марта на совещании с правительством.
Политика
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Общество
Меган Маркл вернется в Великобританию впервые после отказа от привилегий
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения от королевских привилегий.
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Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил наличие переговоров с ассоциацией футбола страны о продлении сотрудничества.
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Видео о создании саундтрека к DOOM Eternal: хеви-метал в хоровом исполнении
Представленное видео позволяет окунуться в закулисную атмосферу создания музыки для DOOM Eternal при участии Heavy Metal Choir.
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Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
Космос
NASA представило новый марсоход Perseverance
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило мировому сообществу новую модель марсохода, который отправится покорять Красную планету летом 2020 года.
Наука
Появился новый метод изучения распределения автомобильного транспорта
О новом методе экологи ТюмГУ сообщили на международной конференции «Проблемы антропогенной трансформации природной среды».
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Жена Константина Ивлева подала на развод после измены супруга
Жена телеведущего рассказала "Стархиту", что могла бы разойтись мирно, если бы не одно "но". Константин Ивлев хочет отобрать дочь Машу.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Технологии
Microsoft показал новое меню «Пуск» в Windows 10
Здоровье
Пациентов с подозрением на коронавирус повезут в Введенскую больницу
Вице-губернатор Олег Эргашев провел в Боткинской больнице совещание по приему пациентов, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-2019.
Общество
Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV.
Биатлон
Немка Херрман выиграла женский спринт на этапе КМ
Политика
В США запретили называть Пригожина «поваром Путина»
В постановлении Колумбийского окружного суда от 14 февраля 2020 года значится, что обвинению было бы неправильно предлагать какие-либо доказательства вмешательства в выборы с упоминанием Евгения Пригожина как "повара Путина".
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Футбол
Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо
По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из‑за коронавируса
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Зеленский: Украина передала список из 200 человек для будущего обмена
Украинские власти составили список из 200 человек, которые должны вернуться на родину в рамках обмена.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье в стиле принцессы Дианы
Для мероприятия Кейт выбрала наряд в стиле принцессы Дианы, которая часто надевала похожие фасоны.
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В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию
Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Кино
Невидимка эпохи #MeToo. Рецензия на фильм «Человек-невидимка»
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.