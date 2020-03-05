Политика

ТАССТАССРоссия и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии

Москва и Анкара отмечают решимость уничтожить все террористические группировки, угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана какими-либо предлогами. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
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Россия и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии

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