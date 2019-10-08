с чего всё началось

Россия и Турция подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах. В документе говорится об использовании лиры и рубля при сделках между двумя странами, а также о подключении турецких банков к Системе передачи финансовых сообщений — российскому аналогу SWIFT.

Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в национальных валютах

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