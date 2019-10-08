с чего всё началось

Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.

Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах

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