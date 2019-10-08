Экономика
Lenta.ruРоссия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.
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Общество
Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей
Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО "АМС медиа" и гипермаркет "Ашан".
ТАСС 12:00
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк
Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Комсомольская правда 07:32
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении трамваев на востоке Москвы
На востоке Москвы вечером во вторник столкнулись два трамвая, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 14:39
Финансы
Экономист рассказал, как рубль прибавит в весе
При относительно благоприятном сценарии переговоров США и Китая рубль может прибавить в весе.
ФАН 11:21
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии
Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России ситуацию в Сирии в связи с обострением на северо-востоке страны.
Вести.Ru 12:21
Политика
В ООН обеспокоены невыдачей США виз делегатам из РФ
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российской делегации для участия в работе первого комитета Генеральной Ассамблеи.
Известия вчера в 18:22
Футбол
Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
News.ru вчера в 12:16
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке губернатора ХМАО в октябре
Глава Югры может сложить полномочия за год до окончания срока Во второй половине октября может быть снят с должности губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
Правда УрФО вчера в 23:48
Хоккей
Команды МХЛ набрали 258 минут штрафа из-за массовой драки
После вбрасывания хоккеисты устроили массовую драку. В итоге судьи назначили соперникам 258 минут штрафного времени в общей сумме.
Нева Спорт 14:28
Спорт
Российские гимнастки взяли серебро чемпионата мира в Германии
Говорит Москва 12:26
Политика
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Lenta.ru 14:31
Политика
Глава Европарламента «не добился прогресса» в переговорах по Brexit
Председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что стороны «не добились прогресса», комментируя переговоры по Brexit с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 8 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 15:48
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского
Газета Кемерова вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева опровергла слухи о своей беременности и болезни
Сысоева выступила с обращением, что это все только слухи, на данный момент она не ждет ребенка и не болеет никакой болезнью.
Дни24 05:04
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Происшествия
Анапский судья пытался продать решение апелляции
Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, сообщила пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ 11:57
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.
Вокруг ТВ вчера в 06:38
Армия и оружие
Парламент Турции продлил мандат на военные операции в Сирии и Ираке
«Парламент Турции во вторник ратифицировал продление мандата на военные операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года», — пишет издание.
Rambler News Service 13:09
Армия и оружие
Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии
В кадр попал представитель хуситского отряда, у которого в руках штурмовая винтовка FN F2000 бельгийского производства.
Военное обозрение вчера в 08:54
Единоборства
Тайсон Фьюри устроил шоу в реслинге
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри устроил потасовку на шоу реслинга с бойцом Броном Строумэном.
Спорт-Экспресс 06:23
Интернет
Роскачество определило самые лучшие мессенджеры
Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 09:58
Футбол
«Тоттенхэм» зимой может продать Эриксена, Роуза и ещё трёх игроков
По информации The Times, команду должны покинуть защитники Дэнни Роуз, Серж Орье, а также полузащитники Эрик Дайер, Виктор Ваньяма и Кристиан Эриксен.
Спорт БИЗНЕС Online 09:14
Общество
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01