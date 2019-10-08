Экономика
Lenta.ruРоссия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.
Читать в источнике
Оценить181
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 19:11, Вашингтон
Шоу-бизнес
Поседевшая Оксана Фандера отказывается красить волосы
Актуальные Новости 03:08
Армия и оружие
В США опубликовали план «сдерживания» России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал на своем сайте доклад, посвященный сдерживанию России в Черном море.
Московский Комсомолец вчера в 02:30
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Московский Комсомолец вчера в 08:21
Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Российская газета вчера в 20:37
Происшествия
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису
Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Политика
Президент Эквадора обвинил Венесуэлу в организации протестов
Президент Эквадора Ленин Морено обвинил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и эквадорского экс-президента Рафаэля Корреа в организации массовых протестов в стране, сообщает газета El Comercio.
REGNUM вчера в 23:46
Кино
Федор Бондарчук начал снимать сериал по сценарию Паулины Андреевой
Режиссёр Фёдор Бондарчук начал снимать сериал «Псих» по сценарию, который написала его супруга Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 16:08
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk 08:10
Футбол
Джампаоло установил антирекорд «Милана»
Бывший главный тренер «Милана» Марко Джампаоло установил новый антирекорд по продолжительности работы в клубе, сообщает Football Italia.
Чемпионат 16:11
Футбол
Черчесов призвал болельщиков посетить матч Россия — Шотландия
Спорт-Экспресс вчера в 06:34
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета вчера в 10:29
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Студенты в Бразилии обнаружили бутылку с посланием на русском языке на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Известия 09:21
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы недолеченной
Напомним, что актрису госпитализировали в столичную клинику 13 сентября. У Заворотнюк диагностирована неоперабельная опухоль мозга.
Кривое-зеркало.ру 05:49
Политика
Президент РФ поручил синхронизировать российские законы с белорусскими
Глава российского государства Владимир Путин поручил проработать вопрос сближения законов России и Белоруссии в рамках программы интеграции двух стран.
Дума ТВ 11:31
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Киберспорт
Игроки призывают бойкотировать Blizzard после бана киберспортсмена
Игроки призывают бойкотировать все продукты Blizzard: не продлевать подписку на игры, не покупать дополнения, не вкладываться в игровую валюту.
Игромания.ру 17:47
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.
Интерфакс 11:49
Политика
Италия сократит число парламентариев на треть
Конституционную реформу, в результате которой сократится число парламентариев в обеих палатах, поддержало большинство депутатов Италии.
News.ru 18:58
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Нового главу ФСИН нашли в Красноярске
Нового главу ФСИН нашли в Красноярске Как и предполагал "Ъ", директором Федеральной службы исполнения наказаний вместо отправленного на пенсию Геннадия Корниенко был назначен Александр Калашников, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Красноярскому краю.
Коммерсантъ 14:49
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Происшествия
В Петербурге вернулась домой школьница, пропавшая под Новый год
В Петербурге вечером в пятницу, 4 октября, в город вернулась 15-летняя школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Мойка78 вчера в 07:31
Баскетбол
Сильвер: НБА не ограничит свободу мнений, несмотря на протесты Китая
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не будет ограничивать свободу мнений для игроков, тренеров и сотрудников клубов и не собирается приносить извинений китайской стороне за слова генменеджера "Хьюстон Рокетс" Дэрила Мори, публично поддержавшего протесты в Гонконге, несмотря на все протесты и действия со стороны Китая, заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.
РИА Новости 07:56
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Экономика
В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Туристическая отрасль Грузии продолжает терпеть убытки после ввода временного запрета на полеты из РФ.
Российская газета 16:28
Происшествия
Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО
Речь идет о бывшем начальнике рудника «Мир» Алексее Бурксере, по факту его смерти проводится проверка, сообщается на сайте якутского главка Следственного комитета.
РБК 03:15
Политика
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
РИА Новости 18:15