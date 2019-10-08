Экономика
Lenta.ruРоссия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
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с чего всё началось
Москва считает основными целями соглашения увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры в финансовых операциях между странами, а также создание инфраструктуры и повышение привлекательности нацвалют для бизнеса, говорится на официальном сайте российского Минфина.News.ru08:49
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