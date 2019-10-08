с чего всё началось

Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.

Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах

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