Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.

Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах

Общество Жители Ростова смогут увидеть метеорный поток Дракониды Дракониды представляют собой мелкие частицы кометы Джакобини—Циннера. Земля каждый год в начале октября пересекает этот поток.

Шоу-бизнес 10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.

Армия и оружие NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.

Общество Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.

Происшествия ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.

Музыка Билли Айлиш прокомментировала возможность сотрудничества с BTS Американская певица Билли Айлиш ответила поклонникам о возможном сотрудничестве с K-pop группой BTS во время интервью с NPR Music, видео которого опубликовали зрители в Твиттере.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.

Баскетбол Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс» Причиной отмены послужил твит генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, поддержавшего протесты в Гонконге.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.

Политика Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.

Кино Джейсон Стэйтем снова снимется у Гая Ричи Режиссёром картины выступает Гай Ричи, продюсеры – Билл Блок и Айван Эткинсон.InterMedia напоминает, что Ричи и Стэйтем ранее работали вместе над фильмами "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш".

Политика Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга» Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.

Шоу-бизнес Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.

Единоборства Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.

Политика Луценко заявил о крупных выплатах украинской компании сыну Байдена Сыну экс-вице-президента США Джо Байдена Хантеру выплатили 1 млн долларов как члену правления украинской газовой компании Burisma, заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Экономика В РФ нелегальный рынок такси за два года вырос на 35% По информации центра, доля нелегального транспорта для перевозок в России составляет 12% от всего рынка такси.

Футбол Джампаоло установил антирекорд в «Милане» Марко Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы на посту главного тренера «Милана».

Политика Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Космос На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.