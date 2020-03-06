Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

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