Политика
REGNUMРоссия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Эрдоган рассказал об ожидаемом результате по Идлибу от переговоров с Путиным
Shraibikus News02 марта в 08:57
Эрдоган рассчитывает договориться с Путиным о прекращении огня в Идлибе
Московский Комсомолец Турция02 марта в 06:23
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