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Российская газета
Российская газета

Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400

Россия подписала с Турцией контракт на поставку второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сейчас идет обсуждение финансовых условий исполнения поставок.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россия подписала новый контракт с Турцией по С-400

Газета.Ru09:17
Взгляд.ру

Россия и Турция заключили контракт на второй комплект С-400

Взгляд.ру06:48
RT на русском

Подписан второй контракт на поставку С-400 Турции

RT на русском06:18
РИА Новости

В ФСВТС опровергли сообщения о контракте с Турцией по второму полку С-400

РИА Новости07:18
Известия

Глава «Ростеха» анонсировал контракты на поставку Турции С-400 в 2021 году

Известия05:21
ТАСС

Россия заключила контракт с Турцией на второй комплект С-400

ТАСС05:58
ТК Звезда

В ФСВТС опровергли сообщения о контракте с Турцией по второму полку С-400

ТК Звезда07:30

Аренда однокомнатных квартир в Петербурге подорожала на 0,4%

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН, средняя стоимость «однушки» в городах-миллионниках составила 17,1 тысячи рублей в августе, что превысило июльский показатель на 0,5%. Отмечается, что в Петербурге снять однокомнатную квартиру обойдется в 23,8 тысячи рублей.
АБН08:55