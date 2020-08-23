МИД Белоруссии заявил, что руководству страны не нужны советы из Киева

Как передает БелТА, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул огромное количество внутренних проблем в самой Украине, что должно заставлять руководство страны заниматься именно ими, а не раздачей советов соседям.