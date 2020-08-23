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Российская газета
Российская газета

Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400

Россия подписала с Турцией контракт на поставку второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сейчас идет обсуждение финансовых условий исполнения поставок.В источнике
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Известия

Глава «Ростеха» анонсировал контракты на поставку Турции С-400 в 2021 году

Известия05:21
ТК Звезда

В ФСВТС опровергли сообщения о контракте с Турцией по второму полку С-400

ТК Звезда07:30
РИА Новости

В ФСВТС опровергли сообщения о контракте с Турцией по второму полку С-400

РИА Новости07:18
Взгляд.ру

Россия и Турция заключили контракт на второй комплект С-400

Взгляд.ру06:48
Коммерсантъ

Россия может подписать новый контракт с Турцией на С-400 в 2021 году

Коммерсантъ05:20
RT на русском

Подписан второй контракт на поставку С-400 Турции

RT на русском06:18
ТАСС

Россия заключила контракт с Турцией на второй комплект С-400

ТАСС05:58

МИД Белоруссии заявил, что руководству страны не нужны советы из Киева

Как передает БелТА, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул огромное количество внутренних проблем в самой Украине, что должно заставлять руководство страны заниматься именно ими, а не раздачей советов соседям.
Слово и Дело09:11
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Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

Против Белоруссии используют сценарий цветных революций, но с применением внешнего фактора, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Гродно.
Взгляд.рувчера в 04:15
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Президент Финляндии стал посредником в перевозке Навального в Германию

Bild и Süddeutsche Zeitung обратили внимание на интервью Ниинисте финскому телеканалу Yle, в котором президент рассказал, что перед разговором с Путиным 21 августа он провел беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
РБК09:21
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