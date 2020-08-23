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Российская газета
Российская газета

Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400

Россия подписала с Турцией контракт на поставку второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сейчас идет обсуждение финансовых условий исполнения поставок.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россия подписала новый контракт с Турцией по С-400

Газета.Ru09:17
Взгляд.ру

Россия и Турция заключили контракт на второй комплект С-400

Взгляд.ру06:48
РИА Новости

В ФСВТС опровергли сообщения о контракте с Турцией по второму полку С-400

РИА Новости07:18
ТК Звезда

В ФСВТС опровергли сообщения о контракте с Турцией по второму полку С-400

ТК Звезда07:30
Известия

Глава «Ростеха» анонсировал контракты на поставку Турции С-400 в 2021 году

Известия05:21
ТАСС

Россия заключила контракт с Турцией на второй комплект С-400

ТАСС05:58
RT на русском

Подписан второй контракт на поставку С-400 Турции

RT на русском06:18

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
0:49
Взгляд.ру15:36

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и продолжает работать: он никуда не сбегал, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.
1:34
РИА Новости15:31
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском16:13
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