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Российская газета
Российская газета

Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400

Россия подписала с Турцией контракт на поставку второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сейчас идет обсуждение финансовых условий исполнения поставок.В источнике
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Взгляд.ру

Россия и Турция заключили контракт на второй комплект С-400

Взгляд.ру06:48
ТК Звезда

В ФСВТС опровергли сообщения о контракте с Турцией по второму полку С-400

ТК Звезда07:30
RT на русском

Подписан второй контракт на поставку С-400 Турции

RT на русском06:18
Известия

Глава «Ростеха» анонсировал контракты на поставку Турции С-400 в 2021 году

Известия05:21
Коммерсантъ

Россия может подписать новый контракт с Турцией на С-400 в 2021 году

Коммерсантъ05:20
РИА Новости

В ФСВТС опровергли сообщения о контракте с Турцией по второму полку С-400

РИА Новости07:18
ТАСС

Россия заключила контракт с Турцией на второй комплект С-400

ТАСС05:58

Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАСС21 августа в 12:01
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В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новости20:37
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Импорт труб из РФ назвали угрозой экономике США

Как сообщает ToDay News Ufа со ссылкой на ТАСС, аналитики из федеральной комиссии по международной торговле Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что они имеют определенную информация об ущербе, который был нанесен из-за импорта стандартных, линейных труб, а также труд высокого рабочего давления для экономики Соединенных Штатов Америки.
ToDay News Ufaвчера в 04:32
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В Белоруссии задержаны 26 участников субботних протестов

Правоохранительные органы задержали 26 человек, которые принимали участие в субботних протестных акциях в Белоруссии, за совершение административных правонарушений, сообщила пресс-служба МВД республики.
Взгляд.ру07:09
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Российская газета05:13
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Путин поприветствовал участников форума «Армия-2020»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр – 2020, отметив важность выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества (ВТС).
Известия06:07
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Правоохранители ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

Ликвидированные правоохранителями 23 августа в селении Троицкое Сунженского района Ингушетии два боевика были сторонниками "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Газета.Ru05:42
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