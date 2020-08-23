Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400
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Россия подписала с Турцией контракт на поставку второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сейчас идет обсуждение финансовых условий исполнения поставок.В источнике
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